وزارة الصحة: 200 إصابة بكورونا و3 حالات وفاة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

التقرير اليومي لوزارة الصحة

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل 201 إصابة جديدة و3 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



كذلك نشرت وزارة الصحة العامة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان، اذ لم يسجل اي إصابة جديدة كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.