وزارة الصحة: حالتا وفاة و191 إصابة جديدة بكورونا ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

التقرير اليومي لوزارة الصحة

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 191 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



كما اعلنت وزارة الصحة انه لم يتم تسجيل اصابات أو وفيات جديدة بالكوليرا خلال الساعات الـ24 الماضية.

















