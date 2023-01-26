الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جمهورية نون
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تراجع الوفيات اليومية بسبب كوفيد بنحو 80 بالمئة في الصين

فيروس كورونا
2023-01-26 | 00:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تراجع الوفيات اليومية بسبب كوفيد بنحو 80 بالمئة في الصين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تراجع الوفيات اليومية بسبب كوفيد بنحو 80 بالمئة في الصين

هل تراجعت الاصابات؟

أعلنت السلطات الصينية تراجع الوفيات اليومية الناتجة عن كوفيد بنحو 80 بالمئة منذ بداية الشهر الحالي، في إشارة ربما إلى تراجع عدد الإصابات. 
 
وأفاد المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي عن وفاة قرابة 13 ألف شخص بين 13 و19 كانون الثاني بسبب أمراض مرتبطة بكوفيد، بعد إعلان سابق عن وفاة نحو 60 ألف شخص في المستشفيات جراء الفيروس خلال شهر.
 
 لكن بيانات الحكومة الأخيرة وتقارير إعلامية تشير إلى أن الموجة ربما بدأت بالانحسار منذ أن بلغت ذروتها أواخر كانون الأول وأوائل كانون الثاني عندما كانت المستشفيات ومحارق الجثث مكتظة. 
 
وقال بيان للمركز الصيني للأمراض الأربعاء إن 896 شخصا توفوا بسبب الفيروس في المستشفيات الاثنين، أي بانخفاض 79 بالمئة مقارنة بأعداد 4 كانون الثاني. 

وأضاف المركز أن الحالات الحادة في المستشفيات تراجعت أيضا إلى 36 ألفا بحلول الاثنين ، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 72 بالمئة مقارنة ب،128 ألف حالة في 5 كانون الثاني.

آخر الأخبار

أخبار دولية

فيروس كورونا

كورونا

الصين

وزارة الصحة: 236 إصابة بكورونا وحالتا وفاة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-01-19

الرئيس الصيني "قلق" من انتشار فيروس كورونا في المناطق الريفية

LBCI
فيروس كورونا
2022-12-20

في الصين... كورونا يعود الى الواجهة وبقوة!

LBCI
فيروس كورونا
2023-01-24

وزارة الصحة: 236 إصابة بكورونا وحالتا وفاة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-23

وزارة الصحة: 237 إصابة بكورونا وحالة وفاة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فيروس كورونا
2023-01-24

وزارة الصحة: 236 إصابة بكورونا وحالتا وفاة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

LBCI
فيروس كورونا
2023-01-20

إطلاق حملة لقاح كورونا الجديد ... أبيض: الوضع الوبائي لا يزال تحت السيطرة ولكن من الواجب الإهتمام بالأكثر عرضة

LBCI
فيروس كورونا
2023-01-19

وزارة الصحة: حالتا وفاة و191 إصابة جديدة بكورونا ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

LBCI
فيروس كورونا
2023-01-18

وزارة الصحة: 200 إصابة بكورونا و3 حالات وفاة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-01-13

وكالة الطاقة الذرية ستزيد بثلاث مرات وجودها الدائم في المحطات الأوكرانية

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-16

جورج حرب للـLBCI: بالنسبة للاشكالات التي حصلت كان النواب متحمسين لخروج وليام نون وهم قاموا بجهود لكن القرار عند القضاء وتم الردّ على بعض التجاوزات بالاطار المناسب وليس المقصود حنكش أو غيره كما تم الاعتداء على بعض من عناصرنا الخاصة

LBCI
منوعات
2023-01-24

خدعة بصرية... هل اللون الأعلى في الشارة الضوئية أحمر؟

LBCI
اسرار
23:36

أسرار الصحف 26-1-2023

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:46

إخلاء سبيل جميع الموقوفين في تحقيقات المرفأ.. المعطيات الكاملة للملف

LBCI
أخبار لبنان
04:15

خلف من أمام قصر العدل: لضرورة استعادة الدولة بكل مؤسساتها

LBCI
امن وقضاء
04:00

تحرّك أمام قصر عدل بيروت تضامنا مع القاضي البيطار

LBCI
أخبار لبنان
16:07

باسيل من بكركي: موقع رئاسة الجمهورية لكل اللبنانيين ولكن لا يمكن لاحد أن يتخطى المكون المسيحي

LBCI
أخبار لبنان
13:44

لماذا لم تفرغ البواخر المحملة بالغاز ايول حمولتها بعد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس على لائحة التراث العالمي... فما هو تاريخه؟

LBCI
أمن وقضاء
13:40

جرعة دعم أميركية لعناصر الجيش وقوى الامن الداخلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

فلتان الدولار يشعل سوق المحروقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

شركة Ctex ومقلد معاقبان أميركيا ومصرف لبنان يتنصل من أي مخالفة قد تكون ارتكبتها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
05:07

المحروقات تحلّق.. والأسعار تتخطى المليون!

LBCI
اقتصاد
02:17

ارتفاع أسعار المحروقات يتواصل!

LBCI
أخبار سياسية
13:05

لا صيدليات غداً في هذه الأوقات..

LBCI
امن وقضاء
13:38

معلومات للـLBCI: عدد من قضاة مجلس القضاء الأعلى سيصر غدا على القاضي سهيل عبود تعيين قاض للتحقيق مع القاضي البيطار بناء على ادعاء مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والا فالتوجه الى التصعيد

LBCI
امن وقضاء
08:14

مدعي عام التمييز غسان عويدات قرر اطلاق سراح جميع الموقوفين دون استثناء ومنعهم من السفر في قضية انفجار المرفأ

LBCI
امن وقضاء
09:28

مصادر في النيابة العامة التمييزية للـLBCI: عويدات أوفد رئيس قسم المباحث المركزية ومساعده الى منزل القاضي البيطار لاستدعائه للحضور أمام عويدات للاستماع إليه في موضوع اغتصاب السلطة لكن البيطار رفض الحضور فتم تنظيم محضر في هذا الشأن وجرى الادعاء عليه

LBCI
امن وقضاء
13:29

معلومات للـ LBCI: تحرك نيابي في العاشرة من صباح غد اذ يقصد عدد من نواب الكتائب والقوات وكتلة تجدد وعدد من النواب التغييريين قصر العدل للقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ويخطط النواب للقاء وزير العدل

LBCI
أخبار لبنان
10:32

سالم زهران: القاضي عويدات يكلّف المدير العام للأمن العام وضع اشارة منع سفر بحق القاضي طارق البيطار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة