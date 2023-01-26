تراجع الوفيات اليومية بسبب كوفيد بنحو 80 بالمئة في الصين

هل تراجعت الاصابات؟

أعلنت السلطات الصينية تراجع الوفيات اليومية الناتجة عن كوفيد بنحو 80 بالمئة منذ بداية الشهر الحالي، في إشارة ربما إلى تراجع عدد الإصابات.



وأفاد المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي عن وفاة قرابة 13 ألف شخص بين 13 و19 كانون الثاني بسبب أمراض مرتبطة بكوفيد، بعد إعلان سابق عن وفاة نحو 60 ألف شخص في المستشفيات جراء الفيروس خلال شهر.



لكن بيانات الحكومة الأخيرة وتقارير إعلامية تشير إلى أن الموجة ربما بدأت بالانحسار منذ أن بلغت ذروتها أواخر كانون الأول وأوائل كانون الثاني عندما كانت المستشفيات ومحارق الجثث مكتظة.



وقال بيان للمركز الصيني للأمراض الأربعاء إن 896 شخصا توفوا بسبب الفيروس في المستشفيات الاثنين، أي بانخفاض 79 بالمئة مقارنة بأعداد 4 كانون الثاني.



وأضاف المركز أن الحالات الحادة في المستشفيات تراجعت أيضا إلى 36 ألفا بحلول الاثنين ، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 72 بالمئة مقارنة ب،128 ألف حالة في 5 كانون الثاني.