وزارة الصحة: 192 إصابة بكورونا وحالتا وفاة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 192 إصابة جديدة بكورونا كما تم تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.كذلك نشرت وزارة الصحة العامة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان اذ لم يسجل اي إصابة جديدة كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.