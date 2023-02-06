وزارة الصحة: 150 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

التقرير اليومي لوزراة الصحة

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 150 إصابة جديدة بكورونا كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.



كما نشرت وزارة الصحة العامة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان، اذ لم يسجل اي إصابة جديدة كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.