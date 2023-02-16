الصحة: 93 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة

الصحة: 93 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة



أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل 93 إصابة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1230569، كما تم تسجيل حالتي وفاة.