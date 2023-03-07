الصحة في تقريرين عن كورونا اليوم وأمس: 203 إصابات وحالتا وفاة

الصحة في تقريرين عن كورونا اليوم وأمس: 203 إصابات وحالتا وفاة



أصدرت وزارة الصحة العامة تقريرين عن حالات كورونا اليوم ويوم أمس، وجاء في تقرير اليوم أنه تم تسجيل 100 وإصابتين رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1232625، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.



وفي تقرير كورونا عن يوم أمس، أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 100 وإصابة وحالة وفاة واحدة.