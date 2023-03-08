الصحة: 93 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة

الصحة: 93 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل 93 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1232649، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.