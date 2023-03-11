الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
23
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
23
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كورونا لبنان: حالة وفاة واحدة... فكم سجّل عدّاد الاصابات؟
فيروس كورونا
2023-03-11 | 11:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
كورونا لبنان: حالة وفاة واحدة... فكم سجّل عدّاد الاصابات؟
إليكم تقرير وزارة الصحة
أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 97 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة في الساعات الـ24 الماضية.
أخبار لبنان
فيروس كورونا
وزارة الصحة
كورونا
وزارة الصحة: 100 إصابة جديدة بكورونا ... ماذا عن الوفيات؟
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
فنّ
05:42
خمسة أمور ستُسلَّط عليها الأضواء خلال حفلة الأوسكار...ما هي؟
فنّ
05:42
خمسة أمور ستُسلَّط عليها الأضواء خلال حفلة الأوسكار...ما هي؟
0
فنّ
05:32
الكاتب الأميركي بول أوستر مصاب بالسرطان
فنّ
05:32
الكاتب الأميركي بول أوستر مصاب بالسرطان
0
فنّ
05:14
توم هانكس "الفائز" الأكبر بجوائز "راتزي"... النسخة الساخرة من الأوسكار
فنّ
05:14
توم هانكس "الفائز" الأكبر بجوائز "راتزي"... النسخة الساخرة من الأوسكار
0
أخبار دولية
05:04
مقتل إثنين من المقاتلين الموالين لإيران في قصف إسرائيلي جديد على سوريا
أخبار دولية
05:04
مقتل إثنين من المقاتلين الموالين لإيران في قصف إسرائيلي جديد على سوريا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فيروس كورونا
2023-03-10
وزارة الصحة: 100 إصابة جديدة بكورونا ... ماذا عن الوفيات؟
فيروس كورونا
2023-03-10
وزارة الصحة: 100 إصابة جديدة بكورونا ... ماذا عن الوفيات؟
0
فيروس كورونا
2023-03-08
الصحة: 93 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة
فيروس كورونا
2023-03-08
الصحة: 93 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة
0
فيروس كورونا
2023-03-07
الصحة في تقريرين عن كورونا اليوم وأمس: 203 إصابات وحالتا وفاة
فيروس كورونا
2023-03-07
الصحة في تقريرين عن كورونا اليوم وأمس: 203 إصابات وحالتا وفاة
0
فيروس كورونا
2023-02-25
هذا ما سجّله عدّاد كورونا في الساعات الـ24 الماضية
فيروس كورونا
2023-02-25
هذا ما سجّله عدّاد كورونا في الساعات الـ24 الماضية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2023-03-10
"بلا معلميّة"...ماذا تفعلون اذا توقّفت فرامل السيارة عن العمل؟
اخبار البرامج
2023-03-10
"بلا معلميّة"...ماذا تفعلون اذا توقّفت فرامل السيارة عن العمل؟
0
حال الطقس
03:02
منخفض جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل
حال الطقس
03:02
منخفض جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
2023-03-11
قتلى وجرحى في حريق في مبنى رابيل.. ماذا يحصل في سد البوشرية؟
أخبار لبنان
2023-03-11
قتلى وجرحى في حريق في مبنى رابيل.. ماذا يحصل في سد البوشرية؟
0
فنّ
07:35
حفل زفاف حسن شاكوش يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي... وما فعلته زوجته أصبح الأكثر تداولاً (فيديو)
فنّ
07:35
حفل زفاف حسن شاكوش يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي... وما فعلته زوجته أصبح الأكثر تداولاً (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:29
بعد الاتفاق السعودي الايراني.. كيف سينعكس على اليمن، سوريا والعراق؟
تقارير نشرة الاخبار
15:29
بعد الاتفاق السعودي الايراني.. كيف سينعكس على اليمن، سوريا والعراق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
الفساد يضرب نادي برشلونة الاسباني
تقارير نشرة الاخبار
14:47
الفساد يضرب نادي برشلونة الاسباني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
إما اعادة تأهيل اطفال داعش... او جيل متطرف
تقارير نشرة الاخبار
14:43
إما اعادة تأهيل اطفال داعش... او جيل متطرف
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
تحت عنوان "ثقافة الحرية"... صغار وكبار اجتمعوا في انطلياس
تقارير نشرة الاخبار
14:35
تحت عنوان "ثقافة الحرية"... صغار وكبار اجتمعوا في انطلياس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
الدراجات الهوائية تزيّن طرابلس!
تقارير نشرة الاخبار
14:33
الدراجات الهوائية تزيّن طرابلس!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
صراخ ومشاهد جثث في سد البوشرية... ماذا حصل؟
تقارير نشرة الاخبار
14:32
صراخ ومشاهد جثث في سد البوشرية... ماذا حصل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
فصل جديد من فصول ملوك المولدات.. هكذا تُقسّم الغلّة
تقارير نشرة الاخبار
14:31
فصل جديد من فصول ملوك المولدات.. هكذا تُقسّم الغلّة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
يعزف على أكثر من ثلاثين آلة موسيقية... موهبة عكارية بطلها الفتى أشرف ياسين
تقارير نشرة الاخبار
14:31
يعزف على أكثر من ثلاثين آلة موسيقية... موهبة عكارية بطلها الفتى أشرف ياسين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
هل ما زال "اللبناني" في جيب المواطن؟ وما قصة الصرافين والمغيطة
تقارير نشرة الاخبار
14:27
هل ما زال "اللبناني" في جيب المواطن؟ وما قصة الصرافين والمغيطة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
06:51
إرتفاع جديد بأسعار المحروقات...
اقتصاد
06:51
إرتفاع جديد بأسعار المحروقات...
2
تقارير نشرة الاخبار
14:32
صراخ ومشاهد جثث في سد البوشرية... ماذا حصل؟
تقارير نشرة الاخبار
14:32
صراخ ومشاهد جثث في سد البوشرية... ماذا حصل؟
3
فنّ
07:35
حفل زفاف حسن شاكوش يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي... وما فعلته زوجته أصبح الأكثر تداولاً (فيديو)
فنّ
07:35
حفل زفاف حسن شاكوش يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي... وما فعلته زوجته أصبح الأكثر تداولاً (فيديو)
4
خبر كاذب
08:19
جويل حاتم تخرج عن صمتها: لم أنتحر والمواقع تكذب!
خبر كاذب
08:19
جويل حاتم تخرج عن صمتها: لم أنتحر والمواقع تكذب!
5
منوعات
07:58
أمطار من "الديدان" في الصين... والسكان يحملون المظلات (صور)
منوعات
07:58
أمطار من "الديدان" في الصين... والسكان يحملون المظلات (صور)
6
حال الطقس
03:02
منخفض جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل
حال الطقس
03:02
منخفض جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل
7
تقارير نشرة الاخبار
14:31
فصل جديد من فصول ملوك المولدات.. هكذا تُقسّم الغلّة
تقارير نشرة الاخبار
14:31
فصل جديد من فصول ملوك المولدات.. هكذا تُقسّم الغلّة
8
فنّ
07:03
هل حاولت جويل حاتم الانتحار في بثٍ مباشر؟
فنّ
07:03
هل حاولت جويل حاتم الانتحار في بثٍ مباشر؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store