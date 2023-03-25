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كورونا لبنان: 96 اصابة جديد... ماذا عن الوفيات؟

فيروس كورونا
2023-03-25 | 17:58
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كورونا لبنان: 96 اصابة جديد... ماذا عن الوفيات؟
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كورونا لبنان: 96 اصابة جديد... ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 96 اصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة في الساعات الـ24 الماضية.

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