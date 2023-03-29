700 ألف وفاة بكورونا في البرازيل بعد ثلاث سنوات على ظهور الفيروس

700 ألف وفاة بكورونا في البرازيل بعد ثلاث سنوات على ظهور الفيروس

تجاوز عدد الوفيات بكورونا في البرازيل الثلاثاء الـ700 ألف وفاة بعد ثلاث سنوات على تسجيل أول إصابة بالفيروس، مما يجعل هذا البلد الواقع في أميركا اللاتيني الثاني في عدد ضحايا وباء كوفيد-19 في العالم، على ما أعلنت وزالرة الصحة البرازيلية.



وسجلت أول وفاة في البرازيل لرجل يبلغ من العمر خمسين عامًا من ساو باولو (جنوب شرق) في 12 آذار 2020 في بداية أزمة صحية طويلة اجتاحت المستشفيات والمشارح والمقابر في البلاد.



والولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي سجل عددًا أكبر من الوفيات بلغ 1,1 مليون شخص، حسب أرقام منظمة الصحة العالمية.



وأودى الوباء بحياة 6,8 ملايين شخص على الأقل في كافة أنحاء العالم.