209 إصابات بكورونا خلال اليومين الماضيين وحالتا وفاة

209 إصابات بكورونا خلال اليومين الماضيين وحالتا وفاة

نشرت وزارة الصحة العامة تقريرين عن حالات كورونا في اليومين الماضيين، إذ بلغ عدد الإصابات 209 إصابات جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1234952، كما تم تسجيل حالتي وفاة.