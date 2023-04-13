الصحة: 63 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

الصحة: 63 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة



أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته بعد ظهر اليوم عن حالات كورونا تسجيل 63 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1235713، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.