الصحة: 70 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

الصحة: 70 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة



أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1235850، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.