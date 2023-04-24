وزارة الصحة: 66 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة

وزارة الصحة: 66 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة



أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته اليوم عن حالات كورونا في 22 الحالي تسجيل 66 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1236336، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.