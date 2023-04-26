وزارة الصحة: 58 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة

وزارة الصحة: 58 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة



أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 123622، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.