56 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا، تسجيل 56 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1236702، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.