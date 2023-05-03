"الصحة": 64 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا، تسجيل 64 إصابة جديدة بكورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1236971، كما تم تسجيل حالتي وفاة.