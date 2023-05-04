64 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا، تسجيل 64 إصابة جديدة بكورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1237080، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.