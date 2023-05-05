الصحة العالمية: كوفيد لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية

طمأنت منظمة الصحة العالمية، أن جائحة كوفيد-19 ، التي أودت خلال أكثر من ثلاث سنوات بأرواح "20 مليون شخص على الأقلّ" وأثارت فوضى اقتصادية وعمّقت انعدام المساواة، لم تعد تشكّل حالة طوارئ صحية عالمية.



وأعلن المدير العام لمنظمة الصحّة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أنّ كوفيد-19 لم يعد يعتبر حالة طوارئ صحية عالمية، مقدرا أن الوباء قتل "ما لا يقلّ عن 20 مليون شخص"، وهي حصيلة أعلى ثلاث مرات من التقديرات الرسمية.