ما جديد البحث عن أساس منشأ فيروس كورونا؟

في جديد البحث عن أساس منشأ فيروس كورونا الذي ظهر في الصين نهاية العام 2019، كشفت الإستخبارات الأميركية أن ليس لديها أي دليل يشير إلى أن كوفيد-19 صُنع في مختبر ووهان للبحوث التابع للحكومة الصينية.



وفي تقرير رُفعت عنه السرية، قال مكتب مديرية الاستخبارات الوطنية إن ليس لديهم ما يؤكّد المعلومات التي انتشرت عن أنّ ثلاثة علماء في المختبر كانوا من أوائل المصابين بكوفيد 19.



ويأتي هذا التقرير الذي أُعدّ للكونغرس، بعد ثلاثة أشهر من طلب برلمانيين معلومات إضافية حول ما تعرفه الاستخبارات الأميركية عن منشأ كورونا.



وأكّد مكتب مديرية الاستخبارات الوطنية أن وكالات الاستخبارات الأميركية المختلفة منقسمة بين نظريتين، هما ظهور طبيعي للجائحة من خلال انتقال الفيروس عبر حيوان على سبيل المثال، وتسرّب عرَضيّ من المختبر.