الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

منظمة الصحة العالمية: اتجاهات "مقلقة" لكوفيد قبل فصل الشتاء

فيروس كورونا
2023-09-06 | 12:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
منظمة الصحة العالمية: اتجاهات &quot;مقلقة&quot; لكوفيد قبل فصل الشتاء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
منظمة الصحة العالمية: اتجاهات "مقلقة" لكوفيد قبل فصل الشتاء

نبّهت منظمة الصحة العالمية من "اتجاهات مثيرة للقلق" لمرض كوفيد-19 قبل حلول فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، داعية إلى زيادة عمليات التطعيم والمراقبة. 
     
وقدّرت منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة أنّ مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم موجودون حاليًا في المستشفيات جراء إصابتهم بالفيروس. 
     
واشار مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إلى أننا "ما زلنا نرى اتجاهات مقلقة لكوفيد-19 قبل موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي... الوفيات تتزايد في بعض أجزاء الشرق الأوسط وآسيا، كما أنّ حالات دخول وحدات العناية المركزة تتزايد في أوروبا، وتتزايد حالات دخول المستشفيات في مناطق عدّة". 
     
وأوضح أنّ 43 دولة فقط، وهذا أقلّ من رُبع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة، تبلّغ المنظمة عن الوفيات الناجمة عن كوفيد و20 دولة فقط ترسل إليها معلومات بشأن الحالات التي تستدعي دخول المستشفيات. 
     
وقدّرت ماريا فان-كيرخوف، المديرة الفنية لشؤون كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، " أنّ هناك مئات الآلاف من الأشخاص في المستشفى الآن بسبب كوفيد. (...) يمثّل هذا الأمر مصدر قلق بالنظر إلى أنّه عندما نصل إلى الأشهر الباردة، في بعض البلدان، يميل الناس إلى قضاء مزيد من الوقت في الداخل معًا، وستكون تلك فرصة سانحة تستفيد منها الفيروسات التي تنتقل عبر الهواء مثل كوفيد". 
     
ومع انتشار الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفّسي أيضًا، شدّدت فان-كيرخوف على أهمية إجراء الاختبارات وكذلك تلقي التطعيم. 
     
من ناحيته، قال تيدروس إنه على الرغم من عدم وجود متحورة واحدة مهيمنة لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حاليًا، فإنّ المتحورة الفرعية من أوميكرون EG.5 تزداد انتشارًا.
     
وأضاف أنّه تمّ الآن اكتشاف أعداد صغيرة من المتحورة الفرعية BA.2.86 الشديدة التحوّر في 11 دولة وأنّ منظمة الصحة العالمية "تراقب هذه المتحورة من كثب لتقييم مدى قابليتها للانتقال وتأثيرها المحتمل". 
     
وبحسب فان-كيرخوف فإنّ البيانات الأولية تشير إلى أنّ اللقاحات الحالية ستوفّر الحماية ضدّ المتحورة BA.2.86. 
     
وقال تيدروس إنّ أحد أكبر مخاوف منظمة الصحة العالمية هو قلّة عدد الأشخاص المعرضين للخطر الذين تلقّوا لقاح كوفيد مؤخرًا، داعيًا من يعانون من صحة ضعيفة إلى عدم التأخر في الحصول على جرعة معزّزة. 
     
وقال "إن الزيادة في حالات دخول المستشفيات والوفيات تُظهر أن كوفيد-19 موجود ليبقى، وأنّنا سنظلّ بحاجة إلى أدوات لمكافحته". 

أخبار دولية

فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية

كورونا

كوفيد

ما جديد البحث عن أساس منشأ فيروس كورونا؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-08-18

منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة لكوفيد

LBCI
صحة وتغذية
2023-06-22

الصين تكتشف نوعين جديدين من كورونا في الخفافيش... كوفيد لم يتسرّب من المختبر؟

LBCI
منوعات
12:00

تغيّرت من البني إلى الأزرق... طفل يواجه تحولا "غريبا" في عينيه بعد إعطائه علاجاً لكوفيد! (صور)

LBCI
صحة وتغذية
10:49

مختبر موديرنا ينشر نتائج مشجعة ضد المتحورة الجديدة من كوفيد-19

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فيروس كورونا
2023-06-24

ما جديد البحث عن أساس منشأ فيروس كورونا؟

LBCI
فيروس كورونا
2023-06-06

وكالة الأدوية الأوروبية تحذّر من أنّ كوفيد لا يزال يمثّل تهديداً

LBCI
فيروس كورونا
2023-05-06

كورونا لبنان: 61 إصابة جديدة... ماذا عن الوفيات؟

LBCI
فيروس كورونا
2023-05-05

الصحة العالمية: كوفيد لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:39

بدأت بتكبير خدودها منذ 6 سنوات... لن تصدقوا النتيجة الصادمة! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-04

الغاء عقد الشراء المتعلق بشراء شحنة الغاز اويل

LBCI
منوعات
2023-08-25

وضعوا ابنة الـ20 سنة شبه عارية ومغطاة بالشوكولا وسط البوفيه... فندق إيطالي يتعرض لهجوم وهذه القصة الكاملة! (صورة)

LBCI
فنّ
2023-08-23

نجوم ومشاهير لبنان وسوريا ومصر يحتفلون بعيد ميلاد وديع الشيخ في حفلٍ أسطوري (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:10

المانيا وكندا الى نصف نهائي بطولة العالم لكرة السلة

LBCI
رياضة
14:06

مؤتمر صحافي للاعلان عن رالي لبنان الدولي

LBCI
أخبار دولية
14:03

اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: تقدم في عملية تطبيق الالتزامات من قبل سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

المعارك في ريف دير الزور... من المستفيد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

"يافطة" في بلدة ساهمت بكشف عصابة سرقة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

حوار بري مكبل بشروط مسبقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

من لم يدرّس عوقب بالخصم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

هل تقطع الكهرباء عن المخيمات الفلسطينية والسورية مع حلول الشتاء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

شركة تأمين العربية تدعم مبادرة "مع كل إشارة فسحة أمل"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:42

وديع الشيخ يندب علي زين الأتات بصوته في الوداع الأخير (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
07:47

العثور على جثة شاب في فاريا - كسروان

LBCI
أمن وقضاء
16:06

وفاة عمة وزير الداخلية في منزلها... قد يكون مضى على وفاتها عدة ايام

LBCI
رياضة
11:23

بعد انقطاع أخباره بالكامل... أخبار حزينة حول حالة مايكل شوماخر الصحية!

LBCI
فنّ
05:16

الموت يُفجع أمل عرفة... "الغصّة كبيرة بغيابك"

LBCI
أمن وقضاء
10:46

العثور على جثة سوري وزوجته الحامل مذبوحين في مجمع سياحي في جبيل

LBCI
حال الطقس
01:07

متى تنحسر الكتل الحارة؟

LBCI
فنّ
05:10

ليليان نمري تبارك لخطيب ضحية انفجار المرفأ سحر فارس: ما عمل شي غلط وحلّوا عن سماهم!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More