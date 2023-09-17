الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
29
o
البقاع
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
29
o
البقاع
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
منظمة الصحة تطالب الصين بـ"وصول كامل" للتحقيق في منشأ كوفيد-19
فيروس كورونا
2023-09-17 | 10:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
منظمة الصحة تطالب الصين بـ"وصول كامل" للتحقيق في منشأ كوفيد-19
منظمة الصحة تطالب الصين بـ"وصول كامل" للتحقيق في منشأ كوفيد-19
أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إستعداد المنظمة لإرسال فريق جديد من المحققين إلى الصين للبحث في منشأ كوفيد-19، مؤكدًا أنها تريد من بكين ضمان "وصول كامل" إلى المعلومات المطلوبة.
وقال مدير المنظمة في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" نشرت الأحد: "نضغط على الصين لمنحنا وصولًا كاملًا، ونطلب من الدول أن تثير هذا الأمر خلال إجتماعاتها الثنائية مع بكين، وحض الأخيرة "على التعاون".
وأشار إلى أن المنظمة سبق أن راسلت الصين طالبة "إعطاءنا المعلومات"، ومبدية إستعدادها لإرسال فريق "في حال سمحوا لنا بالقيام بذلك".
ولم يتمكن المجتمع الدولي من تحديد منشأ جائحة كوفيد بشكل دقيق.
أخبار دولية
فيروس كورونا
منظمة الصحة العالمية
كوفيد-19
منظمة الصحة العالمية: اتجاهات "مقلقة" لكوفيد قبل فصل الشتاء
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-09-11
الولايات المتحدة تجيز نسخة محدثة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19
أخبار دولية
2023-09-11
الولايات المتحدة تجيز نسخة محدثة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19
0
أخبار دولية
2023-09-07
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 300 وفاة بحمى الضنك في بنغلادش في آب
أخبار دولية
2023-09-07
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 300 وفاة بحمى الضنك في بنغلادش في آب
0
فيروس كورونا
2023-09-06
منظمة الصحة العالمية: اتجاهات "مقلقة" لكوفيد قبل فصل الشتاء
فيروس كورونا
2023-09-06
منظمة الصحة العالمية: اتجاهات "مقلقة" لكوفيد قبل فصل الشتاء
0
صحة وتغذية
2023-09-06
مختبر موديرنا ينشر نتائج مشجعة ضد المتحورة الجديدة من كوفيد-19
صحة وتغذية
2023-09-06
مختبر موديرنا ينشر نتائج مشجعة ضد المتحورة الجديدة من كوفيد-19
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فيروس كورونا
2023-09-06
منظمة الصحة العالمية: اتجاهات "مقلقة" لكوفيد قبل فصل الشتاء
فيروس كورونا
2023-09-06
منظمة الصحة العالمية: اتجاهات "مقلقة" لكوفيد قبل فصل الشتاء
0
فيروس كورونا
2023-06-24
ما جديد البحث عن أساس منشأ فيروس كورونا؟
فيروس كورونا
2023-06-24
ما جديد البحث عن أساس منشأ فيروس كورونا؟
0
فيروس كورونا
2023-06-06
وكالة الأدوية الأوروبية تحذّر من أنّ كوفيد لا يزال يمثّل تهديداً
فيروس كورونا
2023-06-06
وكالة الأدوية الأوروبية تحذّر من أنّ كوفيد لا يزال يمثّل تهديداً
0
فيروس كورونا
2023-05-06
كورونا لبنان: 61 إصابة جديدة... ماذا عن الوفيات؟
فيروس كورونا
2023-05-06
كورونا لبنان: 61 إصابة جديدة... ماذا عن الوفيات؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-15
الـLBCI تطلق "حريق بالناقص"... حملة توعية وأكثر!
منوعات
2023-09-15
الـLBCI تطلق "حريق بالناقص"... حملة توعية وأكثر!
0
أمن وقضاء
2023-09-03
توقيف مواطنين لإقدامهما على إطلاق النار في منطقة كورنيش الميناء - طرابلس
أمن وقضاء
2023-09-03
توقيف مواطنين لإقدامهما على إطلاق النار في منطقة كورنيش الميناء - طرابلس
0
أخبار دولية
2023-09-16
الجيش الروسي ينفي خروجه من أندرييفكا الأوكرانية على الجبهة الشرقية
أخبار دولية
2023-09-16
الجيش الروسي ينفي خروجه من أندرييفكا الأوكرانية على الجبهة الشرقية
0
منوعات
2023-09-08
"أبحث عن عريس"... شابة تحمل يافطةً في الشارع بحثاً عن الحبّ! (فيديو)
منوعات
2023-09-08
"أبحث عن عريس"... شابة تحمل يافطةً في الشارع بحثاً عن الحبّ! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
هل تتذكرون الشابة الايرانية مهسا أميني؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
هل تتذكرون الشابة الايرانية مهسا أميني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
يوم صحي مجاني في عاليه.. صحة الاطفال خط أحمر
تقارير نشرة الاخبار
13:45
يوم صحي مجاني في عاليه.. صحة الاطفال خط أحمر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
سلاح المخيمات.. المسار التاريخي من الألف إلى الياء!
تقارير نشرة الاخبار
13:44
سلاح المخيمات.. المسار التاريخي من الألف إلى الياء!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
Mansion يقفل أبوابه ويودع محبيه
تقارير نشرة الاخبار
13:42
Mansion يقفل أبوابه ويودع محبيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الخلاف ينفجر بين مولوي واللواء عثمان.. ما هي أسبابه؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الخلاف ينفجر بين مولوي واللواء عثمان.. ما هي أسبابه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ملف النزوح السوري يبقى في واجهة التحديات
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ملف النزوح السوري يبقى في واجهة التحديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
#حريق_بالناقص: إليكم المناطق الأكثر خطورة ليوم الأحد
تقارير نشرة الاخبار
13:34
#حريق_بالناقص: إليكم المناطق الأكثر خطورة ليوم الأحد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
طلاب عين الحلوة والجوار أمام مصير مجهول
تقارير نشرة الاخبار
13:34
طلاب عين الحلوة والجوار أمام مصير مجهول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
موسم الحرائق الأشد خطورة انطلق... فهل الدفاع المدني جاهز لتلبية النداء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
موسم الحرائق الأشد خطورة انطلق... فهل الدفاع المدني جاهز لتلبية النداء؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
13:39
إبنة الـ5 سنوات قُتلت بسبب 200 دولار... باعتها والدتها لممارسة الجنس وما حصل معها أكثر من مأساوي!
منوعات
13:39
إبنة الـ5 سنوات قُتلت بسبب 200 دولار... باعتها والدتها لممارسة الجنس وما حصل معها أكثر من مأساوي!
2
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الخلاف ينفجر بين مولوي واللواء عثمان.. ما هي أسبابه؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الخلاف ينفجر بين مولوي واللواء عثمان.. ما هي أسبابه؟
3
فنّ
12:29
جينيفر لوبيز في جلسة تصوير مثيرة بالملابس الداخلية (صور)
فنّ
12:29
جينيفر لوبيز في جلسة تصوير مثيرة بالملابس الداخلية (صور)
4
رياضة
11:58
متسابق تعرض لحادث قوي أثناء رالي لبنان... هل يخرج من السباق؟! (فيديو)
رياضة
11:58
متسابق تعرض لحادث قوي أثناء رالي لبنان... هل يخرج من السباق؟! (فيديو)
5
أمن وقضاء
05:57
في جونية... توقيف مواطن لإقدامه على إطلاق النار في الهواء وترويع المواطنين
أمن وقضاء
05:57
في جونية... توقيف مواطن لإقدامه على إطلاق النار في الهواء وترويع المواطنين
6
خبر عاجل
07:22
نعتذر من مشاهدي الـLBCI لعدم بث نشرة الثانية والنصف لنقلنا رالي لبنان مباشرة
خبر عاجل
07:22
نعتذر من مشاهدي الـLBCI لعدم بث نشرة الثانية والنصف لنقلنا رالي لبنان مباشرة
7
منوعات
14:01
لماذا نشعر بالحرج الشديد عندما نتواجد في المصعد الكهربائي مع الغرباء؟
منوعات
14:01
لماذا نشعر بالحرج الشديد عندما نتواجد في المصعد الكهربائي مع الغرباء؟
8
رياضة
03:15
بعد تعرضه لحادث... لاعب جديد يخرج من سباق رالي لبنان! (فيديو)
رياضة
03:15
بعد تعرضه لحادث... لاعب جديد يخرج من سباق رالي لبنان! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More