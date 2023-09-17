منظمة الصحة تطالب الصين بـ"وصول كامل" للتحقيق في منشأ كوفيد-19

منظمة الصحة تطالب الصين بـ"وصول كامل" للتحقيق في منشأ كوفيد-19

أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إستعداد المنظمة لإرسال فريق جديد من المحققين إلى الصين للبحث في منشأ كوفيد-19، مؤكدًا أنها تريد من بكين ضمان "وصول كامل" إلى المعلومات المطلوبة.



وقال مدير المنظمة في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" نشرت الأحد: "نضغط على الصين لمنحنا وصولًا كاملًا، ونطلب من الدول أن تثير هذا الأمر خلال إجتماعاتها الثنائية مع بكين، وحض الأخيرة "على التعاون".



وأشار إلى أن المنظمة سبق أن راسلت الصين طالبة "إعطاءنا المعلومات"، ومبدية إستعدادها لإرسال فريق "في حال سمحوا لنا بالقيام بذلك".



ولم يتمكن المجتمع الدولي من تحديد منشأ جائحة كوفيد بشكل دقيق.