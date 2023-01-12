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مقدمة النشرة المسائية 12-01-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-12 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 12-01-2023
في " المونديال الحكومي "، إثنان- صفر حتى الآن لمصلحة الرئيس نجيب ميقاتي، في المباراة السياسية التي تجمعه مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ، فإذا كان الهدف الأول جاء من تمريرة تأمين الإعتمادات للأدوية للأمراض المستعصية، فإن الهدف الثاني جاء من تمريرة سلفة الفيول. 

حَكَم المباراة ، حزب الله ، لم يلحظ تسللا من الرئيس ميقاتي ولم يحتسب أي ضربة جزاء لرئيس التيار ، الذي لا يُعرَف ماذا سيكون موقفه من تغطية حزب الله مرتين للرئيس ميقاتي ؟ 

ربما تكون فترة الحداد على الرئيس الراحل حسين الحسيني فترة لالتقاط الأنفاس ولمزيد من الأتصالات ، على رغم أن ما كُتِب قد كُتِب .

وإذا كانت سلفة الكهرباء قد سهَّلت انعقاد الجلسة الثانية لمجلس الوزراء ، فإن الجلسة الحادية عشرة لمجلس النواب لن تكون أفضل من سابقاتها ، حتى الساعة، خصوصًا في ظل استمرار تمترس الجميع وراء مواقفهم المتخذة منذ الجلسة الأولى. 

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