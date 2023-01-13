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o
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مقدمة النشرة المسائية 13-1-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-13 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 13-1-2023
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مقدمة النشرة المسائية 13-1-2023
رئيس الديبلوماسية الإيرانية والوفد القضائي الألماني ملآ اليوم فراغ السياسة اللبنانية ورتابتها، الوزير الإيراني وجَّه من بيروت رسالة إيجابية في اتجاه السعودية فأعلن عن ترحيب بلاده بعودة العلاقات الطبيعية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية وصولاً الى افتتاح المكاتب التمثيلية او السفارات في طهران والرياض في اطار الحوار الذي ينبغي أن يستمر بين البلدين".
رسالة إيجابية ثانية أطلقها عبد اللهيان من خلال ترحيبه بالتقارب السوري - التركي.
ومن اللقاءات النوعية التي أجراها عبد اللهيان، اجتماع مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة.
السيد نصرالله يتحدث الثلاثاء المقبل لمناسبة توزيع جائزة سليماني العالمية للأدب المقاوِم، ويتزامن الحفل مع الذكرى السنوية لاغتيال سليماني.
في المشاغل المعيشية والحياتية، جلسة مجلس الوزراء هي الثانية لحكومة تصريف الأعمال، باتت في حكم المنعقدة، وعلى أبعد تقدير منتصف الأسبوع الطالع، ويرجَّح أن تتم الدعوة إليها يوم الأثنين.
الإثنين أيضا يتحرك الملف القضائي من باب بدء القضاة الاوروبيين لمهامهم، في هذا الإطار سيستمع القضاة إلى لبنانيين بصفتهم شهود باستثناء شخص واحد بصفته مشتبه به، ومن الذين سيتم الاستماع إليهم، اثنان من نواب حاكم مصرف لبنان السابقين ومسؤول سابق في هيئة الرقابة على المصارف.
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