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مقدمة النشرة المسائية 16-01-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-16 | 12:49
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مقدمة النشرة المسائية 16-01-2023
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مقدمة النشرة المسائية 16-01-2023
بقي سيف القضاء مُسلَطًا فوق رؤوس أهالي ضحايا المرفأ لأن القاضي زاهر حمادة ترك وليم نون وبيتر بو صعب رهن التحقيق ، ما يعني أن الملف مازال مفتوحًا ، وأن نون وبو صعب سيبقيان تحت الضغط، فهل يكون هذا التدبير القضائي نوعًا من العبء على أهالي ضحايا المرفأ لثنيهم عن التصعيد؟
هذا ما ستُظهره التطورات الآتية في ملف المرفأ.
في ملف صيرفة يبدو أن بعض المصارف استغل منصة صيرفة فحرفها عن أهدافها ليحقق أرباحًا طائلة على حساب المودعين ، وهذا ما حدا بالمجلس المركزي لمصرف لبنان إلى التفكير في إجراءات توقف عملية الإستغلال التي يقوم بها بعض المصارف على حساب المودعين ، بهدف تحقيق أرباح كبيرة غير مشروعة .
في ملف التحقيق الأوروبي ، محققون من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ استمعوا اليوم الى سعد العنداري، وهو نائبٌ سابق لحاكم مصرف لبنان بصفة شاهد، بحضور القاضيين عماد قبلان وميرنا كلاس اللذين توليا طرح الأسئلة.
ولم يحضر خليل اصاف، العضو السابق في هيئة الرقابة على المصارف، الذي كان مقررا الاستماع إليه الإثنين، بعد تقديمه عذراً طبياً، وفق المصدر القضائي.
ومن المقرر أن يستمع المحققون الأوروبيون الثلاثاء الى شاهدين آخرين، هما نائبٌ سابق للحاكم ورئيسُ مجلس الإدارة والمديرُ العام لأحد المصارف .
حكوميًا ، مجلس وزراء بعد غد الأربعاء.. ملف الكهرباء في الطليعة, ولكن في غياب وزير الطاقة ، لكنَّ مصادرَ حكومية أكدت أنه على الرغم من غياب فياض عن الجلسة فإن توقيعه موجود على الكتابين الموجهين ، وهذا ما يخوِّل مجلس الوزراء اصدارَ المراسيم, لأن مجلس الوزراء هو صاحب القرار النهائي.
في المحصِّلة ، مناكفاتٌ، مماحكات ، فيما الإضرابات تتصاعد : الإدارة العامة ستبدأ إضرابًا لأسبوع ، أساتذة التعليم الرسمي في إضراب، موظفو وزارة الإتصالات يُضربون غدًا ، وبعض الوزراء في السلطة التنفيذية يمارس " ترف" الكباش السياسي لتسجيل مواقف على قاعدة " بيي أقوى من بيك.
في الموازاة ، هل من تحرك دولي عربي في شأن لبنان ؟
نبدأ من هذا السؤال .
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