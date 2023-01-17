الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Take Me Out نقشت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
مقدمة النشرة المسائية 17-01-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-17 | 13:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 17-01-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 17-01-2023

مقدمة النشرة المسائية 17-01-2023

كل شيء مكهرَب في البلد إلا التيار الكهربائي ... جلسة مجلس الوزراء الثانية في ظل الفراغ ، مكهرَبة . الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية مكهربة ، الإدارة العامة مكهربة ، في ظل الإضراب، الوضع بين مصرف لبنان والمصارف ، من جهة ، ومودعي اموال صيرفة ، مكهرَب ، وضع أساتذة التعليم الرسمي مكهرَب ، في ظل الإضراب .
والأسوأ من حال " الكهرَبة" أن لا حلول في الأفق بل مزيدٌ من العرقلة في ظل الكباش السياسي القائم والذي يبدأ من الملف الأبرز ، ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية حيث تشير كل المعطيات حتى الساعة ان هذا الملف مازال مقفلًا داخليًا ، أو مفتوحًا على تعقيدات . 
أما خارجيًا ، وفي موضوع الحراك الدولي من أجل لبنان ، علمت ال " أل بي سي آي ، أن الرئيس الفرنسي أجرى سلسلة اتصالات تتعلق بالاجتماع المخصص للبنان ، وفي خصوص هذا الاجتماع ، يبدو أن موعده اقترب ، ويُرجَّح أن يكون الأثنين المقبل وسيكون عبر تطبيق 
" زووم" . وعُلم من مصادر دبلوماسية غربية ان الحضور الاميركي سيكون على مستوى Barbara  Leaf ، مساعدة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى ، فيما يحضر عن الجانب الفرنسي  Anne gueguen مديرة دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية , وPatrick Durrell مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون افريقيا والشرق الاوسط, , فيما لم يُعرَف  بعد مستوى تمثيل كل من السعودية وقطر . 
في ملف التحقيق الدولي في موضوع مصرف لبنان ، 
المحققون الاوروبيون استمعوا اليوم لأكثر من ثماني ساعات لكل من رئيس مجلس إدارة بنك الموارد الوزير السابق مروان خير الدين والنائب السابق لحاكم المصرف المركزي أحمد جشّي. ومن المقرر أن يستمع المحققون غدًا  الى  كلّ من النائب السابق لحاكم المصرف المركزي رائد شرف الدين، ومدير القطع السابق نعمان ندّور.
البداية من جلسة مجلس الوزراء غدًا التي يحضرها وزراء حزبَ الله . 
 

آخر الأخبار

مقدمة نشرة الاخبار

مقدمة

النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 16-01-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-16

مقدمة النشرة المسائية 16-01-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-15

مقدمة النشرة المسائية 15-01-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-14

مقدمة النشرة المسائية 14-01-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-13

مقدمة النشرة المسائية 13-1-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-16

مقدمة النشرة المسائية 16-01-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-15

مقدمة النشرة المسائية 15-01-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-14

مقدمة النشرة المسائية 14-01-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-13

مقدمة النشرة المسائية 13-1-2023

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

قانون التوازن العام جريمة بحق المودعين

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-12

باسيل: على الحكومة اللبنانية ان تعمل فورا على تطبيق خطتها لاعادة النازحين السوريين وتطبيق القوانين المحلية والدولية

LBCI
رياضة
2022-12-02

انتهاء الدور الأول من مونديال قطر... كيف توزعت النتائج الى الدور الثاني؟

LBCI
اقتصاد
2022-12-27

حاكم مصرف لبنان: رفع سعر صيرفة الى ٣٨٠٠٠ ل.ل.

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:30

حضور خليجي لافت في منتدى دافوس

LBCI
رياضة
14:20

السيلتكس يحقق إنتصاره السابع على التوالي ويتصدر دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

LBCI
أخبار دولية
14:05

هدنة جديدة في اليمن قريبًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

الإعلامية والكاتبة صونيا بيروتي تغادر عالمنا بعد مسيرة حافلة تمزيت بفرادة أسلوبها وطلتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

الشاشة اشتاقت... "لبنان بقصة" قريبًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

حركة أكثر من ناشطة في مطار بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

ما مصير الدولار الجمركي للسيارات المستوردة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مصير الجلسة على المحك مع بروز أكثر من مطب...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

المستشفيات الخاصة: السيولة النقدية لا تكفينا... ومرة جديدة المواطن "كبش المحرقة"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
05:14

إرتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
امن وقضاء
08:41

هيئة إدارة السير حددت أيام تسديد رسوم السير السنوية إعتبارًا من الغد

LBCI
اقتصاد
02:41

مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات

LBCI
فنّ
07:11

حالة إليسا الصحيّة تقلق الجمهور... سفر إلى أميركا ودعاء بالشفاء!

LBCI
فنّ
04:31

صوتها خادش للحياء... توقيف إعلامية مصرية عن العمل

LBCI
منوعات
07:04

المدينة الأبرد في العالم... كم تبلغ درجة الحرارة فيها؟

LBCI
فنّ
07:57

طوني ابو جودة يحتفل بعيد ميلاده برفقة ابنته (صور)

LBCI
صحف اليوم
01:45

جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة