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مقدمة النشرة المسائية 19-1- 2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-19 | 12:50
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مقدمة النشرة المسائية 19-1- 2023
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مقدمة النشرة المسائية 19-1- 2023

ماذا جاء في مقدمة النشرة المسائية للـLBCI لليوم 19-1- 2023 ؟

الدولار بلغ عتبة الخمسين الف ليرة، هل من داعٍ للهلع؟ 

مجلس النواب لم ينجح في الجلسة الحادية عشرة في انتخاب رئيس جديد، هل من داعٍ للهلع...؟ 

البلد في تحلل، الوضع مقفَل، فكيف سيكون المشهد الأخير؟... لا أحد يستطيع رسم أي سيناريو... كل ما هو معروف وواضح أن الوضع مقفل على كل الجبهات، النيابيةِ والنقدية... شعب متروك، والكباش السياسي يزداد.
 
الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، كسابقاتها، لكن جديدَها اليوم هو ما بعد الجلسة، إذ اعتصم عدد من النواب في القاعة العامة، مطالبين بالاستمرار في الجلسات إلى حين انتخاب رئيس.. لكنَّ هذا التطور لم يجِد آذانًا مصغية لدى رئيس المجلس، إذ لا جلساتِ متتابعة، ما يعني أن مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية مازالت في المأزق... 

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله رأى "اننا لسنا ذاهبين الى تسويات في المنطقة ولا الى مشاهد سلام مع العـدو"، ومن الصفات التي وضعها للرئيس الجديد: "بدنا رئيس عندو ركاب وشجاع ويضحي، واذا هددوه الأميركان ما تفرق معو".

في الحراك السياسي، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط استقبل هذا المساء في كليمنصو وفداً من حزب الله ضم المعاون السياسي للأمين العام، حسين خليل ومسؤولَ وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا، في حضور رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط..

في ملف آخر، اين اصبحت التحقيقات الدولية؟ 

البارز اليوم، اللقاء الذي جمع المدعي العام التمييزي غسان عويدات، في حضور عدد من القضاة اللبنانيين،  ووفد قضاة اللوكسمبورغ،  الذي شرح أن الهدف هو التحقق مما اذا كانت الاموال المحولة الى الخارج متأتية من مال عام او خاص ومن مصدر مشروع. الوفد يستمع غدًا الى الوزيرة السابقة ريا الحسن بصفتها رئيسة مجلس ادارة banque MED  والى المحاسب في شركةِ تدقيقٍ عالمية رمزي عكاوي، بصفتيهما شاهدين، على ان تنتهي المهمة باجتماع تقييمي بعد ظهر الجمعة بين عويدات والوفود الثلاثة، تُرسم على اساسه ملامح المرحلة المقبلة.

إقليميًا، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان وأجرى محادثات تركزت على البرنامج النووي الإيراني وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتبه.

البداية من لبنان ، ومن الدولار تحديدًا.
 

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