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مقدّمة النشرة المسائية 27 - 1 - 2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-27 | 12:44
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مقدّمة النشرة المسائية 27 - 1 - 2023
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مقدّمة النشرة المسائية 27 - 1 - 2023
ماذا جاء في مقدّمة النشرة المسائية للـLBCI لليوم 27 - 1 - 2023؟
المواجهة القضائية مستمرة، وبدأت تأخذ طابعًا سياسيًا - نيابيًا من بابه العريض. واحد وأربعون نائبًا وقَّعوا عريضةَ حمايةٍ للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وهذه العريضة تشكِّل جرعةَ دعمٍ له، في وقتٍ يشتد الكباش بينه وبين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، وبين القاضيين أين سيقف مجلس القضاء الأعلى؟ الأمور إلى مزيدٍ من التعقيد، وكيف سينعكس هذا التعقيد على مهمة القاضي البيطار لجهة إنجاز القرار الاتهامي؟ وماذا ستكون قيمته القانونية في حال رفض مدعي عام التمييز تسلمه؟ تطوّر غير مسبوق في تاريخ القضاء اللبناني.
سياسيًا، دورٌ إطفائي كان اليوم في بكركي، وزير الدفاع موريس سليم، الذي نقلت عنه إحدى الصحف أنه سيطالب بإقالة قائد الجيش، رد بعد لقائه البطريرك الراعي، بالثلاث، فقال: "لم ولن ولا يمكن ان يكون هذا الكلام صدر عني ".
في بكركي أيضًا المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ومعه المحامي ناجي البستاني، فهل لهذه " الرفقة " علاقة بملفات معينة؟
ماليًا، وبعدما قفز الدولار قفزته كاسرًا الأرقام القياسية ومتجاوزًا الستين الف ليرة، استراح عند ساعات المساء لينخفض إلى خمسة وخمسين الفًا، وسُجِّل في هذا السياق اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
لكن البداية من حدث نفطي، فبعد اكتمال كونسورتيوم التنقيب، بدخول الشريك القطري، إلى جانب توتال وإيني، متى سيبدأ التنقيب؟.
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مقدمة النشرة المسائية 26-01-2023
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