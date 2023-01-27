الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدّمة النشرة المسائية 27 - 1 - 2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-27 | 12:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدّمة النشرة المسائية 27 - 1 - 2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدّمة النشرة المسائية 27 - 1 - 2023

ماذا جاء في مقدّمة النشرة المسائية للـLBCI لليوم 27 - 1 - 2023؟

المواجهة القضائية مستمرة، وبدأت تأخذ طابعًا سياسيًا - نيابيًا من بابه العريض. واحد  وأربعون نائبًا وقَّعوا عريضةَ حمايةٍ للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وهذه العريضة تشكِّل جرعةَ دعمٍ له، في وقتٍ يشتد الكباش بينه وبين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، وبين القاضيين أين سيقف مجلس القضاء الأعلى؟ الأمور إلى مزيدٍ من التعقيد، وكيف سينعكس هذا التعقيد على مهمة القاضي البيطار لجهة إنجاز القرار الاتهامي؟ وماذا ستكون قيمته القانونية في حال رفض مدعي عام التمييز تسلمه؟ تطوّر غير مسبوق في تاريخ القضاء اللبناني. 

سياسيًا، دورٌ إطفائي كان اليوم في بكركي، وزير الدفاع موريس سليم، الذي نقلت  عنه إحدى الصحف أنه سيطالب بإقالة قائد الجيش، رد بعد لقائه البطريرك الراعي، بالثلاث، فقال: "لم ولن ولا يمكن ان يكون هذا الكلام صدر عني ". 

في بكركي أيضًا المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ومعه المحامي ناجي البستاني، فهل لهذه " الرفقة " علاقة بملفات معينة؟ 

ماليًا، وبعدما قفز الدولار قفزته كاسرًا الأرقام القياسية ومتجاوزًا الستين الف ليرة، استراح عند ساعات المساء لينخفض إلى خمسة وخمسين الفًا، وسُجِّل في هذا السياق اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. 

لكن البداية من حدث نفطي، فبعد اكتمال كونسورتيوم التنقيب، بدخول الشريك القطري، إلى جانب توتال وإيني، متى سيبدأ التنقيب؟.

آخر الأخبار

أخبار لبنان

مقدمة نشرة الاخبار

مقدّمة

النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 26-01-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
2023-01-20

مقدّمة النشرة المسائية 20-1-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-26

مقدمة النشرة المسائية 26-01-2023

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-25

وائل أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": كل الدول العربية بشكل عام وفي مقدّمتها المملكة العربية السعودية تريد كف الشرّ او الأذى اللفظي الذي يقوم به البعض في لبنان تجاه المملكة العربية السعودية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-25

مقدمة النشرة المسائية 25-1-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-26

مقدمة النشرة المسائية 26-01-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-25

مقدمة النشرة المسائية 25-1-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-24

مقدمة النشرة المسائية 24-01-2023

LBCI
امن وقضاء
2023-01-23

"قلوب مليانة استخدمت رمانة"... مقدمة النشرة المسائية للـLBCI

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:15

الشرطة الإسرائيلية تعلن إعتقال 42 شخصًا بعد إطلاق النار أمام الكنيس في القدس

LBCI
أخبار دولية
03:26

تحطم طائرتين عسكريتين في الهند والعثور على طيار مصاب

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-16

الكرملين: بوتين يندد بشحنات الأسلحة الغربية المتزايدة إلى أوكرانيا

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-01-24

"أيام أقصر"... دراسة ترجح انعكاس دوران اللب الداخلي للأرض

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:31

نهائي يوناني صربي مرتقب في بطولة أستراليا المفتوحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

برنامج The Stage "المسرح" ينطلق عبر شاشة الـLBCI بحلقة تكريمية للراحلة صباح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

قصر عدل بيروت...جمرٌ تحت الرّماد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

جرعة دعم لفوج اطفاء بيروت من اجل تغطية العمليات الانقاذية ضمن الشاطئ البحري لبيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

حركة شبه طبيعية في المطاعم والمتاجر على وقع ارتفاع سعر الصرف... كيف يمكن تفسير ذلك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

خلفيّات زيارة اللواء ابراهيم الى بكركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

متى يبدأ الحفر في البلوك رقم ٩؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

الجسم التربوي على المحك ... بين المدارس الرسمية والخاصة إضرابات ومطالب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

قفزة غير طبيعية للدولار… لماذا ارتفع بسرعة كبيرة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
09:15

إنخفاض بأسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
10:51

ميقاتي يلتقي وزير المال وسلامة: ماذا تقرر؟

LBCI
حال الطقس
01:23

الثلوج على الابواب... طقس شتوي بارد سيرافقنا هذا الأسبوع

LBCI
أخبار لبنان
06:17

كهرباء لبنان تعلن البدء بتنفيذ المرحلة الأولى لزيادة التغذية من ضمن خطة المراحل الثلاث للمؤسسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

قفزة غير طبيعية للدولار… لماذا ارتفع بسرعة كبيرة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

خلفيّات زيارة اللواء ابراهيم الى بكركي

LBCI
أخبار دولية
14:47

سبعة قتلى بإطلاق نار على مصلّين في كنيس بالقدس الشرقية و"تحييد" المهاجم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

متى يبدأ الحفر في البلوك رقم ٩؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة