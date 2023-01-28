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مقدمة النشرة المسائية 28-01-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-28 | 12:39
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مقدمة النشرة المسائية 28-01-2023
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مقدمة النشرة المسائية 28-01-2023
يسيطر الفراغ على انتخابات رئاسة الجمهورية وهو كلما تمدد كلما تصاعدت معه الازمات من ارتفاع الدولار الجنوني الى انعكاسه على يوميات اللبنانيين.
ولولا توقيع الملحقين التعديليين لاتفاقيتي الاستكشاف والانتاج في بلوكات النفط 4 و 9 غدا لمناسبة دخول شركة قطر للطاقة كشريكة مع كل من توتال الفرنسية وايني الايطالية على خط التنقيب، والمعلومات الخاصة بالـLBCI التي تحدثت عن وصول وفد من صندوق النقد الدولي الى لبنان في آذار المقبل مهمته استطلاع المراحل التي وصلت اليها شروط الصندوق الاربعة لتوقيع الاتفاق معه اي وضع قانون السرية المصرفية والكابيتال كونترول واعادة هيكلة المصارف واقرار موازنة 2023 لما كان في لبنان خبر فعلي يبنى عليه للمستقبل.
التمهيد للتوقيع بدأ مع وصول سعد الكعبي وزير الطاقة القطري الى لبنان حيث كان في استقباله نظيره وليد فياض وسط معلومات تحدثت عن وعود قطرية بالعمل على تسريع عمليات البحث عن الحفارة لتنطلق صوب لبنان فيبدأ التنقيب وتظهر نتائجه نهاية العام الحالي في ابعد تقدير.
باقي الاخبار اللبنانية هامشية، اما الخبر الفعلي فهو في المقلب الاخر من الحدود.
فوزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن يصل الى مصر في الساعات المقبلة على ان ينتقل بعدها مباشرة الى اسرائيل والضفة الغربية، وذلك على وقع عمليات شنها الجيش الاسرائيلي في الضفة، تُعتبر الاعنف منذ عقدين، رد عليها الفلسطينون بعمليات منفردة اربكت السلطة الاسرائيلية وندد بها كل من مصر والاردن لاعتبارهما انها تستهدف مدنيين.
اما الموقف الابرز فللامارات، التي دانت خارجيتها ما اسمته الهجوم الارهابي، معربة عن خالص تعازيها للحكومة الاسرائيلية وشعبها الصديق جراء الجريمة النكراء.
محادثات بلينكن التي تبدأ على وقع الميدان والمواقف، تهدف الى وقف تصعيد العنف، والحؤول دون انعكاسه على منطقة الشرق الاوسط المضطربة اصلا، ولكن مهمته هذه المرة صعبة.
فواشنطن تتعامل مع حكومة اسرائيلية هي الاكثر تطرفا في تاريخ اسرائيل، وهي ستحاول التأكد من قدرة بنيامين نتنياهو على السيطرة عليها، وعدم السماح لوزراء متطرفين فيها من اتخاذ قرارات تؤدي الى تفجير المنطقة، ولعل اجتماع المجلس الامني المصغر الذي بدأ منذ قليل يشكل اختبارا حقيقيا لرئيس الحكومة الاسرائيلي.
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