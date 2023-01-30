الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 30-01-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-30 | 12:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 30-01-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 30-01-2023

مقدمة النشرة المسائية

هل يكون شهر شباط شهر إضرابات؟ وهل إضرابات كانون الثاني ستمتد إلى الشهر الثاني من السنة؟ وهل سيواجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هذا الوضع غير المستجِد بالدعوة إلى جلسة ثالثة لمجلس الوزراء؟ هل التأخير في توجيه الدعوة أن وزير التربية لم يستكمل ملف الجامعة اللبنانية وأساتذة التعليم الرسمي؟ أم أن حزب الله الذي دخل في جولة جديدة من اللقاءات مع النائب جبران باسيل سيدعو إلى فرملة الدعوة للجلسة الثالثة، لئلا يثير باسيل مجددًا؟ وفي حال لم تنعقد الجلسة، أو أي جلسة، بماذا سيواجه الرئيس ميقاتي المطالب؟ 

الكرة في ملعب وزير التربية، ولكن ماذا عن وزير الأشغال؟ هل يحث بدوره على عقد جلسة لقطاع النقل بعدما أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الإضراب في الثامن من شباط المقبل. كيف سيواجه الرئيس ميقاتي هذه المطالب المتراكمة والمتسارعة التي لا تعني سوى إقرار المزيد من الأموال؟ فكيف؟ ومن أين سيتم التمويل؟ 

وما يزيد الأمور تعقيدًا، الكباش المتجدد بين القضاء والصيارفة غير الشرعيين، صحيح أنهم غير شرعيين، لكنهم يُمسكون بمفاصل القطاع. جديد هذا الملف أن المدعي العام العام التمييزي القاضي غسان عويدات وجه كتاباً الى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، طلب فيه تسطير استنابات قضائية فورية إلى أفراد الضابطة العدلية كافةً بغية إجراء التعقّبات والتحقيقات الأولية كافةً والعمل على توقيف الصرّافين والمضاربين على العملة الوطنية والتسبّب بإنهيارها.
 
السؤال هنا: إلى أين ستصل هذه الخطوة القضائية؟ في كل مرة يشتعل سعر الدولار تتم الإستفاقة القضائية ثم تخفت، ما يشير إلى أن الصرافين، ومَن وراءهم، يبدون وكأنهم أقوى من القضاء، مع ذلك لننتظر ما ستؤول إليه هذه الخطوة القضائية القديمة - الجديدة. 
 

آخر الأخبار

أخبار لبنان

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة المسائية

LBCI

مقدمة النشرة المسائية 29-1-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2023-01-23

"قلوب مليانة استخدمت رمانة"... مقدمة النشرة المسائية للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

قنبلة موقوتة في طرابلس.. هل يستفيق مجلس النواب؟ وماذا كشف وزير البيئة للـLBCI؟

LBCI
امن وقضاء
07:04

معلومات للـLBCI: النائب علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار امام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات واخرى امام التفتيش القضائي عن اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-29

مقدمة النشرة المسائية 29-1-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-29

مقدمة النشرة المسائية 29-1-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-28

مقدمة النشرة المسائية 28-01-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-27

مقدّمة النشرة المسائية 27 - 1 - 2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-01-26

مقدمة النشرة المسائية 26-01-2023

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:47

مقدمة النشرة المسائية 30-01-2023

LBCI
فنّ
2023-01-12

إنجازات نانسي عجرم... مشروع مدرسي من تنفيذ ابنتها إيللا (صورة)

LBCI
صحة وتغذية
07:53

مرض الجذام لا يزال قائماً ومهمَلاً... ماذا تعرفون عنه؟

LBCI
امن وقضاء
03:09

هيئة إدارة السير تعلن إقفال فروعها كافة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:54

إنجازات متتالية لكرة السلة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

دوامة الاضرابات تضرب القطاع التربوي الخاص!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ملف التربية أنجز أم لم ينجز لإحالته الى الجلسة؟ وأين تكمن العقبة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بين رئيس التيار وقائد الجيش… الرئاسة

LBCI
أخبار دولية
13:42

"الأراضي المحتلة" في إجتماع وزير الخارجية الأميركية والمسؤولين المصريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

في واشنطن لقاءاتٌ سيجريها الوفد النيابي اللبناني.. ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

القضاء يسقط امام ملف المرفأ والحربُ شرِسة

LBCI
أخبار دولية
13:36

ضربات إسرائيلية في إيران وسوريا

LBCI
أخبار لبنان
13:34

بشرى من السفارة الأميركية للبنانيين الراغبين بالحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:35

قرار لمصرف لبنان حول السحوبات النقدية

LBCI
امن وقضاء
09:05

انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..

LBCI
اقتصاد
02:11

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
امن وقضاء
03:09

هيئة إدارة السير تعلن إقفال فروعها كافة

LBCI
أمن وقضاء
11:08

ضبط 120 ألف دولار مع عاملة إثيوبية كانت في طريقها لمغادرة لبنان

LBCI
حال الطقس
00:28

أمطار غزيرة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد!

LBCI
امن وقضاء
07:04

معلومات للـLBCI: النائب علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار امام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات واخرى امام التفتيش القضائي عن اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار

LBCI
فنّ
07:13

صور أسعد رشدان من داخل المستشفى تقلق متابعيه.. فما هي حالته الصحيّة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة