مقدمة النشرة المسائية 02-02-2023

مقدمة النشرة المسائية 02-02-2023

خبر فرنسي عن لبنان حرَّك المياه الراكدة في المستنقع اللبناني . فقد أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ باريس تستضيف الإثنين المقبل اجتماعاً مخصّصاً للبنان يضمّ ممثّلين عن كلّ من فرنسا والولايات المتّحدة والسعودية وقطر ومصر ، في محاولة لتشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة التي يتخبّط فيها بلدهم.

وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الموجودة حالياً في السعودية، عبَّرت عن "قلقها البالغ إزاء انسداد الافق في لبنان من الناحية السياسية"، حسبما قالت المتحدثة باسم الوزارة (آن-كلير ليجاندر) خلال مؤتمر صحافي.

وأضافت إنّ فرنسا بحثت مع السعوديين وباقي شركائها في المنطقة في سبل "تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على تحمّل مسؤولياتها وإيجاد مخرج للأزمة". والهدف من الاجتماع بحسب المتحدّثة, هو تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على الخروج من الطريق المسدود.

الجدير ذكره أن موعد الإجتماع أُعلِن عنه أكثر من مرة خلال هذا الشهر .

في سياق الحركة الديبلوماسية ، جاءت اليوم زيارة السفير السعودي وليد البخاري لقائد الجيش العماد جوزيف عون . الزيارة هي مؤشر رئاسي خصوصًا لناحية التوقيت ، من دون تبنٍّ رسمي .

كهربائيًا ، نكسة . قرض ال300 مليون دولار للبنان من صندوق النقد الدولي ، لاستجرار الغاز من مصر ، جُمِّد لأن لبنان لم يفِ بالتزاماته تجاه بدء الإصلاح في قطاع الكهرباء...

لبنان ، عبر وزير الطاقة ، رد على قرار صندوق النقد الدولي ، فأعلن بعد لقائه السفير بيار دوكان المكلَّفَ تنسيق الدعم الدولي للبنان ، أن لبنان استجاب لكل الشروط التي طلبها الصندوق .

البداية ديبلوماسية، ولكن على الخط السعودي العراقي ، وعلى الطاولة، الملفُ الإيراني.