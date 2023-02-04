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مقدّمة النشرة المسائيّة 04-02-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-02-04 | 12:46
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مقدّمة النشرة المسائيّة 04-02-2023
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مقدّمة النشرة المسائيّة 04-02-2023
ماذا جاء في مقدّمة النشرة المسائيّة للـLBCI لليوم السبت 04-02-2023؟
بعد غد الإثنين، الإجتماعُ العربي الدولي من أجل لبنان، الذي يغلُب عليه طابع التشاور، وهو ينعقد في مقر الخارجية الفرنسية في حضور ممثلين لخمس دول: الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، السعودية، قطر، ومصر.
يمثل فرنسا، البلدَ المضيف، Anne GUEGUEN وهي وزيرة مفوضة، مديرة شؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية، وPatrick Durell، مستشارُ الرئيس الفرنسي للشرق الاوسط وشمال أفريقيا، الذي قد يتغيب في حال كان مرتبطًا بمُهمة خارج فرنسا.
وتحضر Barbara Leaf مساعدة ُوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، على رأس وفد.
فيما تتمثل السعودية وقطر ومصر بشخصياتٍ رفيعة المستوى.
أهمية الإجتماع أنه الأول على هذا المستوى، ويضم خمسَ دولٍ معنية مباشرة بالشأن اللبناني، لكن هل يمكن اعتبارُ أن الغائب الأكبر، ولو كان حاضرًا من حيث الإقرار بتأثيره، هو الجانب الإيراني؟
سؤال في محله ن لكنَّ الجواب عنه قد يكون بعد البيان الذي سيصدر عن المجتمعين، علمًا أن الخطوط العريضة للبيان قد تكون جُهِّزت وتم التداولُ بها بين العواصم، قبل الوصول إلى باريس.
على وقْع هذا الحدث يعاود المحققُ العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار تحقيقاته، فماذا سيحصل الإثنين؟ وهل سيمثًل أحدٌ ممن استدعاهم؟ الجواب المرجَّح هو لا. ما يطرح السؤال: ماذا بعد عدم التجاوب؟.
في انتظار الجواب، البدايةُ من العاصفة الثلجية.
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LBCI
مقدمة النشرة المسائية 03-02-2023
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