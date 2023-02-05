مقدمة النشرة المسائية 05-02-2023

مقدمة النشرة المسائية 05-02-2023

غدا,يعقد مؤتمر باريس حول لبنان.

الاكيد فيه,انه سيكون حضوريا,وان كلا من فرنسا,الولايات المتحدة, قطر ومصر حدد اسماء الشخصيات المشاركة,اما السعودية التي ستشارك في المؤتمر,فحتى اللحظة,لم تكشف عن اسم او اسماء الشخصيات التي ستمثلها.

الاكيد ايضا,ان المؤتمر لن يخلص الى تسمية اسم يتولى منصب رئاسة الجمهورية,لكنه سيحض اللبنانيين على الانتخاب,وعلى وضع اصلاحات قابلة للتطبيق,اضافة الى ضرورة التوصل الى اتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي.

اضافة الى ذلك,تقول معلومات ال lbc, ان المؤتمرين سيدرسون ما يصلح تسميته ورقة حل للازمة اللبنانية,هي عبارة عن برنامج,اذا ما اتفق عليه يشكل اساسا لاجتماعات اخرى,تمهد لحل تكون الاصلاحات ركيزة له .

هذه هي حقائق مؤتمر باريس,وهي تلخص باعادة الكرة الى الداخل اللبناني ,وقدرته على وضع خطة فعلية للانقاذ.

غدا ايضا,الانظار تتوجه الى قصر عدل بيروت,حيث من المفترض ان يستمع المحقق العدلي في انفجارالمرفأ,القاضي طارق البيطار الى كل من الوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق في حال اكتمال تبليغهما.

فهل يتوجه القاضي بيطار الى قصر العدل لاستكمال اجراءاته,واذا فعلها , وتحديدا في نقطة الاجراءات,هل يطلب مدعي عام التمييز احضارَه في مذكّرة لكون القاضي غسان عويدات ادّعى عليه بتهمة اغتصاب السلطة ؟

هذه ايضاً حقيقة تطورات ملف انفجار المرفأ,والتي لن تتضّح قبل تقدم ساعات الاثنين.

اما هذه الليلة,فالخبر آتٍ في تمام الساعة العاشرة "الا" عشر دقائق بتوقيت بيروت,من شاشة france 5 الفرنسية, التي ستعرض وثائقياً,كثرت التحاليل والمعطيات المحلية حوله,بينما حقيقتُة لن تتبلور سوى مع ختامه ...

تقرير استقصائي, استلزم سنين عمل ٍ,حاول بعضُ اللبنانيين ربطَ توقيته بملف المرفأ,بينما الموضوع اكبر بكثير ...

الموضوع مرتبط بما قالته الصحافية معدّة التقرير, صوفيا عمارة لل lbci :

انشطة حزب الله في تجارة المخدرات وتبييض الاموال من حول العالم ، والافلات الدائم من العقاب ....