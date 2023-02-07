محصلة قتلى الزلزال في تركيا تتجاوز الخمسة آلاف… والـLBCI تواكب الكارثة على الأرض

لا تزال فرق الإنقاذ تحاول جاهدة البحث تحت الركام والأنقاض عن ناجين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فيما ارتفعت محصلة القتلى لتتجاوز الخمسة آلاف.والـLBCI تواكب الكارثة على الأرض...