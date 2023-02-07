مقدمة النشرة المسائية 07-02-2023

ماذا جاء في مقدّمة النشرة المسائية للـLBCI لليوم 07-02-2023؟

وبدأ يتكشفُ أكثرَ فأكثر هولُ فاجعة زلزال تركيا وسوريا، وحجمُ الخسائر التي سببها في الأرواح والممتلكات، سواء في سوريا أو في تركيا... الوضع في تركيا يُنذِر بالكثير من الضحايا تحت الأنقاض، وقد أعلن الرئيس التركيب رجب طيب أردوغان حال الطوارئ في عشر محافظات تركية، لثلاثة أشهر.

في سوريا، الوضعُ على الدرجة ذاتها من السوء، لا بل أكثر، سواءَ في مناطق النظام أو في مناطق المعارضة، والمساعدات بدأت تصل لكنها ليست بالحجم الكافي خصوصًا أن البنى التحتية في سوريا لا تفي بما هو مطلوب في عمليات الإنقاذ.

في لبنان، بعد هلعِ ليلة الزلزال، وارتداداتِها على الكثير من المناطق اللبنانية، الترقبُ سيدُ الموقف لمعرفة مصير لبنانيين كانوا في تركيا يوم وقوع الزلزال.

سياسيًا، اجتماع باريس الخماسي الذي ضمَّ فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والسعودية وقطر ومصر، قالت مصادر عليمة إن أجواءه كانت إيجابية وإنْ كانت بعضُ التباينات قد بدت بين جبهتين: جبهة أميركية سعودية من جهة، وهذه الجبهة وضعت المواصفات أولًا، فيما فرنسا تستعجلُ اجراءَ الانتخابات. هذا التباين لا ينفي أن الأجواء كانت إيجابية، من دون أن يتحدد موعدٌ لاجتماعٍ ثانٍ.

نقديًا، الوضع على حاله بالنسبة إلى المصارف، ولم ينجح اللقاءُ بين وفد ٍمنهم وبين الرئيس ميقاتي في وضع حد للإضراب المفتوح.

كيف بدت آثارُ الزلزال من تركيا، الـLBCI تواكبُ من هناك عملياتِ الإنقاذ وإزالة الأنقاض.