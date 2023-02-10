على طريق أنطاكية-تركيا: دمار وأضرار كبيرة

تجول كاميرا الـLBCI على طريق أنطاكية في تركيا، وذلك بعد خمسة أيام على ضرب زلزال مدمّر مناطق في تركيا وسوريا، وشعر بها سكّان الدول المجاورة بينها لبنان.



ويبدو الدمار والاضرار أكبر كلّما تمّ الاقتراب من مركز وقوع الزلزال.

