مقدمة النشرة المسائية 11-02-2023

مطلع الاسبوع المقبل، تنعقد هيئة مكتب مجلس النواب، لوضع جدول اعمال جلسة تشريعية، ابرز بنودها اقرار قانون الكابيتال كونترول، واقتراح القانون المرتبط بالتمديد لقادة الاجهزة الامنية وعلى رأسهم المدير العام للامن العام عباس ابرهيم ,والمدراء العامين في الدولة .مصير الجلسة معقد للغاية, وصورتها لن تتضح قبل الاثنين .فعقد الجلسة يحتاج لامرين اساسيين ,هما تأمين ميثاقيتها ونصابها , وحتى الساعة , لا وضوح حول تأمين النصاب , مع عدم اعلان موقف كل من اللقاء الديموقراطي والاعتدال الوطني,.هذا فيما اعلن جبران باسيل , رئيس تكتل لبنان القوي انه لا يجوز الدعوة لجلسة تشريعية من دون حاجة قصوى , وببنود فضفاضة مشكوك باقرارها , مكررا ان اولويات مجلس النواب انتخاب رئيس لن يستقيم البلد من دونه .حتى الساعة اذا , 46 نائبا وقعوا عريضة اكدوا فيها عدم الحضور ,واذا غاب تكتل لبنان القوي وحدة , يطير نصاب الجلسة , اما في حال حضر , فان امتناع اللقاء الديموقراطي ونواب الاعتدال وبعض النواب المستقلين الذين لم يوقعوا العريضة عن الحضور كفيل ايضا بتطيير الجلسة . الاسبوع المقبل ايضا , سيشهد عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت للمشاركة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط .في مشهدية صامتة ,سيقف مناصرو تيار المستقبل , ومحبو رفيق الحريري امام ضريح الرئيس الشهيد , ليعلنوا بصمت ان الحريرية السياسية اقوى في المعارضة من الموالاة , وليسألوا بصمت ايضا , بعد سنة على اعلان سعد الحريري التوقف عن العمل السياسي , ماذا فعل الباقون ,و لاسيما منهم اهل البيت ممن اراد تنصيب نفسه زعيما ؟شؤون لبنان تبدو صعبة , ولكن حوله زلزال قلب اجزاء من تركيا ومن سوريا الى دمار , وادخل السياسة في صلب مأساة انسانية ,فزادت من اوجاعها ,فيما الامل بالعثور على ناجين من تحت الانقاض يكاد يتلاشى .