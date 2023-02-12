أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
الأحد مع ماريو
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 12- 02 -2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-02-12 | 12:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 12- 02 -2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 12- 02 -2023

مقدمة النشرة المسائية

فجر هذه الليلة، الثالثة وعشرون دقيقة، تكون مرت ثمانيةُ أيام على زلزال تركيا وسوريا... عدَّاد الضحايا مخيف ولاسيما في تركيا، وبعد ثمانية أيام بات شبهَ مستحيلٍ العثورُ على أحياء تحت الأنقاض، ما يعني أن كلَّ مفقود بات في عِدَاد الضحايا، وهذا ما سيرفع العددَ إلى أرقام هائلة. 

اليوم ارتفعت الحصيلة إلى ما فوق الثلاثين ألفًا، في تركيا وسوريا. في الموازاة حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث بأن حصيلة الزلزال "ستتضاعف أو أكثر". ما يعني الخشية من أن يصلَ عددُ الضحايا إلى أكثر من ستين الف ضحية، بحسب تحذيرات الأمم المتحدة. 

في لبنان، كباشان قاسيان: كباشٌ مصرفي بين المصارف والحكومة، هو الأقسى منذ بداية الأزمة النقدية، ولا يُعرف الإتجاهُ الذي ستتخذه هذه الأزمة، لكن المضاعفات معروفة على المودعين.

الكباش الثاني نيابي انتخابي تشريعي، فبمجرَّد توجيه الرئيس بري دعوة إلى هيئة مكتب المجلس للإنعقاد غدًا، لتحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية التي لم يُحدِد موعدَها بعد، انفجرت قنبلةُ الإشكالات الدستورية لهذه الجلسة، انطلاقًا من أن مجلسَ النواب هيئةٌ ناخبة لا هيئة تشريعية. هذا المعطى الدستوري تلقى جرعةَ دعمٍ قوية من البطريرك الراعي الذي أكد، بالقرائن الدستورية، أن المجلسَ هيئةٌ انتخابية لا تشريعية، فأعلن أن "الأساس أن يلتئمَ مجلس النواب وينتخبَ رئيسًا بموجب المادّة 49 من الدستور. إنّ عدم إلتئامِه والتمادي في الشغور لا يبرّر مخالفةَ المادّتين 74 و75 منه اللتين تُعلنان "المجلسَ النيابيّ هيئة إنتخابيّة لا تشريعيّة". إنّ مخالفتَهما تنسحبُ على مخالفة المادّة 57 المختصّة بصلاحيّة رئيس الجمهوريّة، وتقضي على مبدأ فصل السلطات الذي تُقرّه مقدّمةُ الدستور في بنده (هاء). "ويختمُ البطريرك الراعي "إنّنا نعوّلُ على حكمة دولة رئيس مجلس النواب للمحافظة على وحدة المجلس".

بعد هذا اللغم، وهذه المناشدة، هل يستجيب الرئيس بري إلى تعويل البطريرك الراعي على حكمته؟ وهل يؤدي هذا التطور إلى إعادة خلط الاوراق وإلى التراجع عن عقد جلسة تشريعية؟ العبرةُ غدًا في اجتماع هيئة مكتب المجلس التي يجمعها الرئيس بري، والماثلُ أمامها توقيعُ الستةِ والأربعينَ نائبًا على رفض الجلسة التشريعية.

آخر الأخبار

أخبار لبنان

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة المسائية

LBCI

لبنان

مقدمة النشرة المسائية 11-02-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
03:49

كتّانة للـLBCI: مواكب لبنانية ذاهبة اليوم الى سوريا لايصال هبات ايطالية

LBCI
اخبار البرامج
03:05

رئيس فريق الاغاثة الذي توجّه الى تركيا فايز شقيّة للـLBCI: الفريق اللبناني أول من وصل الى تركيا للمساعدة

LBCI
اخبار البرامج
2023-02-11

د. طوني نمر للـLBCI: الذي حصل في تركيا لم يبدّل أي شيء علينا في لبنان ولسنا بخطر

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-11

الباحث في الجيولوجيا وعلم الزلازل د.طوني نمر للـLBCI: ما يعيشه اللبنانيّ اليوم "حفلة جنون" وعلميًا الذي حصل في تركيا لم يبدّل أي شيء علينا في لبنان ولسنا بخطر زائدٍ وبعد أسبوع أو 10 أيام نعود للحركة الطبيعيّة الاهتزازية أي لحركتنا الطبيعيّة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-02-11

مقدمة النشرة المسائية 11-02-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-02-10

مقدمة النشرة المسائية 10-02-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-02-10

على طريق أنطاكية-تركيا: دمار وأضرار كبيرة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-02-08

مقدمة النشرة المسائية 8-2-2023

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-04

كيف يعيش اللبنانيون الذين لا مدخول لهم سوى بالليرة المنهارة؟

LBCI
أخبار لبنان
2022-12-13

أبو حيدر للـLBCI: صحة المواطن وأمنه الغذائي خط أحمر

LBCI
صحف اليوم
2023-01-26

قلق أمني: اغتيالات وما يشبه أحداث الطيونة بنسخة أكثر عنفاً (الاخبار)

LBCI
اقتصاد
2023-01-31

وزارة الطاقـة والميـاه تـصـدر تسعيـرة المولـدات الخاصـة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:37

سبعةُ أيامٍ على الزلزال: من تحت الأنقاض حيواتٌ ومعجزات!

LBCI
أخبار دولية
13:41

رئيس الهلال الاحمر السوري للـLBCI: المساعدات الخارجية ساهمت قليلاً في اعطاء دفع لعمليات الانقاذ

LBCI
رياضة
13:36

إنتظار مرتقب لمباراة باريس سان جيرمان أمام البايرن... وإمبابي خارج الحسابات في هذه المباراة

LBCI
رياضة
13:35

ريال مدريد يحصد لقبه الخامس كبطل العالم للأندية

LBCI
أخبار دولية
13:34

في تركيا.. لبنانيون تعانقوا تحت التراب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

طلاب الرسمي في منازلهم منذ شهرين... ومصير العام الدراسي مجهول!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تصعيد المصارف في إضرابها سيؤثر على كل قطاعات العمل في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

أين ذهبت الأموال في ظل قانون لا يمنع خروج الأموال من لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

صرخات أهالي المفقودين ترتفع وتناشد المعنيين بمواصلة البحث لانقاذهم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر كاذب
17:30

خبر عن انفجار على طريق ضهر البيدر واغتيال شخصية مهمة... ما صحّته؟

LBCI
أخبار لبنان
05:19

محمد هدبا للـ LBCI:...ما في دقيقتين وانهار الدرج

LBCI
امن وقضاء
07:12

معلومات للـLBCI: انتشال جثمان عليا زوجة ابراهيم خلف من تحت انقاض المبنى الذي كانت تقطنه العائلة في سامانداغ والعمل جار على انتشال جثمان ابراهيم فيما لا تزال الطفلة دينيز مفقودة

LBCI
امن وقضاء
10:15

معلومات للـLBCI: العثور على جثة الطفلة دينيز خلف التي انضمت الى شقيقها عمر ومحمد ووالديها ايا وابراهيم الذين سيوارون في الثرى في بلدة الاسكندرون في تركيا

LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:16

واتساب يقدم ميزة جديدة... تحويل الرسائل الصوتية إلى نص!

LBCI
أخبار سياسية
12:32

جهاد أزعور: تراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.. ويجب العمل على 3 محاور أساسية

LBCI
حال الطقس
01:44

تقلبات جوية ضعيفة بين اليوم ومنتصف الاسبوع

LBCI
أخبار لبنان
05:09

النقيب ميشال المر للـ LBCI: مدّت يدها لزميلي وتكمشّت بها... والخطورة داخل المبنى كانت كبيرة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة