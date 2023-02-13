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مقدّمة النشرة المسائيّة 13-02-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-02-13 | 12:47
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مقدّمة النشرة المسائيّة 13-02-2023
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3min
مقدّمة النشرة المسائيّة 13-02-2023

 حين يلامس الدولار الأميركي السبعين ألف ليرة ، وصفيحة البنزين المليون والثلاثمئة ألف ليرة . وحين تلوِّح نقابة الأفران بالتوقف عن العمل والإنتاج والبيع في صالات العرض والسوبرماركت ، في حال لم يُصدِر وزير الإقتصاد الليلة تسعيرة تراعي حقوق الأفران . وحين تكون المدارس الرسمية في حال تعطيل بسبب إضراب الاساتذة ويكون مصير الامتحانات الرسمية على المحك ، وحين تكون الإدارات الرسمية في حال إقفال بسبب إضراب موظفي الإدارة العامة . فإن الزلزال الذي يضرب لبنان ، مع كل ارتداداته، يبدو قاسيًا خصوصًا أن ارتداداته مستمرة . 
ماذا نروي للبناني ؟ هل نروي له أن المساعدات بدأت تتدفق على مناطق الدمار في تركيا وسوريا ، بسبب الزلزال ، فيما هو لا يعترف أحدٌ بأن تحت وطأة زلزال سياسي وقضائي وصحي وتربوي ولا أحد يتلفت إليه؟ هل نروي للبناني تطورات الحرب في أوكرانيا ومعاناة الأوكرانيين فيما فساد دولته أقسى عليه من الحروب . 
يتابع اللبناني أخبار العالم لكن لا أحد يهتم بأخباره ، يُفهمُه الجميع أن عليه أن يُقلِع شوكه بيديه ، فلا يسمع بل ينتظر ما سينتج عن الإجتماع الخماسي في باريس ، علمًا أن الإجتماع الخماسي هذا ، يحيل ألى اللبنانيين أن يجدوا العلاجات والمعالجات لأزمتهم. 
لبنان ، عمليًا ، في زلزال يومي ، وخسائره يومية ، والفراغ يملأ كل قطاعاته :
نيابيًا وتشريعيًا ، طارت الجلسة التشريعية المفترضة يوم الخميس المقبل .
رئاسيًا ، لا جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية . 
نقديًا ، المصارف على قرارهم ، وما زاد الطين بلة ، قرار النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون الإدعاء على بنك "عودة" ورئيس مجلس إدارته سمير حنا ورئيس مجموعة بنك "عودة "تامر غزالة، وكل من يظهره التحقيق بجرم تبييض الأموال، وأحالت الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، طالبة إجراء التحقيق وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة.
كما حدّدت بعد غد  الاربعاء في موعداً لعدد من المصارف كمهلة أخيرة لرفع السرّية المصرفية عن رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ومفوضي المراقبة ومدقّقي حساباتها تحت طائلة ملاحقتهم بجرم تبييض الأموال . 
الادارة  العامة  لبنك عوده ردَّت فأوضحت    أنها لم تتسلم لغاية تاريخه أي قرار رسمي صادر عن النيابة العامة الاستئنافية لجبل لبنان
تأتي هذه التطورات في وقتٍ لامس الدولار الأميركي السبعين ألف ليرة. 
وفي خبرٍ لافت في توقيت نشره ، تسلّمت قيادة الجيش اليوم، الدفعة الخامسة من الهبة المالية القطرية التي قدمها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الجيش، وباشرت توزيعها اليوم، بالتساوي على العسكريين.
ديبلوماسيًا ، جال سفراء الدول الخمس الذين اجتمع ممثلون لبلادهم في باريس ، على الرئيسين بري وميقاتي ، ويبدو ان الرسالة التي أوصلوها تحمل كلامُا حازمًا لجهة معطِّلي انتخابات رئاسة الجمهورية ، من دون الإفصاح عما يمكن أن تتخذه دولهم في حال استمر التعطيل . 
البداية من المكان الذي يوجِع اللبنانيين يوميًا : الإقتصاد والنقد والتفتيش عن الدولار . 

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