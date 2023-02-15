مقدمة النشرة المسائية 15-02-2023

مقدمة النشرة المسائية 15-02-2023

سؤال واحد يكرره اللبنانيون : " ليش عم يطلع هيك سعر الدولار ؟"

الجواب :كل ما حدا احتاج دولار , يشتريه من السوق فيرتفع سعر صرف الدولار.

ولكن من يشتري الدولار, ولماذا يحتاج اليه ؟وماذا عليه ان يسدد من مدفوعات؟

بالارقام , الدولة تدفع رواتب القطاع العام شهريا بالليرة اللبنانية .

صحيح ان هذه الرواتب ارتفعت ثلاث مرات ,ولكن الصحيح ايضا ان غالبية موظفي القطاع , يستفيدون من منصة صيرفة ,فيشترون برواتبهم الدولارات , مخافة ان يخسروا قيمة هذه الرواتب قبل حلول نهاية الشهر .

حسابيا ,يشتري موظفو القطاع العام دولارات بحوالى ثمانين مليون دولار .

هذه اولى المدفوعات المتوجبة على الدولة شهريا , يضاف اليها 35 مليون دولار لدعم ادوية الامراض السرطانية شهريا, وثمانية مليون دولار لتأمين مشتريات القمح شهريا ايضا ,ومتفرعات من هنا وهناك ....

اما المبلغ الاكبر الذي تسدده الدولة , فمرتبط بتأمين 300 مليون دولار لقطاع الكهرباء .

فبعد اطلاق خطة الطوارئ, التي دخلت المرحلة الاولى منها حيز التنفيذ , دفعت الدولة الشهر الفائت 62 مليون دولار لسفينتي غاز اويل في حين انها لم تدفع حتى الساعة 54 مليون لصيانة معملي دير عمار والزهراني, في وقت بدأت عملية لم الدولارات من السوق تحضيرا لتأمين المرحلة الثانية من الخطة .

في حساب بسيط ,على الدولة المفلسة مدفوعات , وعلى المصرف المركزي تأمينها , ما يجعله الشاري الاول للدولار في السوق المحلي .

هذا علميا سبب ارتفاع سعر الدولار , وهو دخل في ازمة مفتوحة , لا معالجات لها .

ازمة مرتبطة بأي بلد نريد واي رئيس نريد ؟

رئيس يدير الازمة , او رئيس يحلها ؟

ازمة يبدو انها طويلة ,لان لا جواب حتى الساعة على اي بلد نريد .