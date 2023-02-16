مقدمة النشرة المسائية 16-02-2023

مقدمة النشرة المسائية 16-02-2023







على طريقة تسعير المحروقات : مرتان في النهار . الحدث في لبنان ، مرتان في النهار . قبل الظهر إحراق مداخل فروع بعض المصارف في شارع سامي الصلح في بدارو ، والمصارفُ المستهدفة متجاورة جدًا . ثم إحراق مدخل منزل رئيس جمعية المصارف سليم صفير في حرش تابت .

هذا الحدث تزامن مع ما أثير عن قرب فرض عقوبات أميركية على حاكم مصرف لبنان ، لكن مصادر ديبلوماسية أميركية نفت ، هذه المعلومات ، وقالت :

" لن نعطي أي أهمية للشائعات التي يطلقها أشخاص بهدف تأجيج الازمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان من أجل مصالحهم " .

الحدث بعد الظهر تمثل في الكلام عالي السقف للأمين العام لحزب الله حيال إسرائيل فقال : لن نسمح ابدا بحصول تسويف بشأن استخراج النفط من مياهنا ، واذا اكتشفنا ذلك فان أحداً لن يتمكن من استخراج النفط والغاز من كاريش ، وهذا ما معناه "اذا بتجوعني بقتلك" . يُذكَر أن إسرائيل أعلنت أنها بدأت منذ يومين الإستخراج من حقلِ كاريش .

في الملف الرئاسي رأى نصرالله ان لا جديد في الملف الرئاسي اللبناني ولا بد من جهد لانتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن.

في العلاقة مع التيار الوطني الحرّ,كشف ان التفاهم في وضع حرج .

أمنيًا ، مواجهات بين الجيش اللبناني ومهربي وتجار مخدرات في حورتعلا في البقاع أدت إلى استشهاد ثلاثة عسكريين, وسقوط عدد من المهربين والتجار بين قتيل وجريح ، فيما يواصل الجيش العملية.. معيشيًا ، حققت السوبرماركت هدفًا في مرمى وزارة الإقتصاد والمستهلكين : اعتبارًا من الأسبوع المقبل ، التسعير بالدولار ، وما يوازيه بالليرة اللبنانية ، لكنّ السؤال الأهم للمستهلك، هو: من يقرر سعر صرف الدولار في هذ