مقدمة النشرة المسائية 17-2-2023

ماذا جاء في مقدمة النشرة المسائية؟

بين "فقسة الزر" لتحريك الشارع في بيروت، كما سماها الرئيس ميقاتي، و"الفقس على الزناد" في مواجهة الجيش في حورتعلا، جامع مشترك هو الفوضى والأستقواء على الدولة.



وليم نون رمى حجرًا فكسر زجاجًا في العدلية، فأوقف وأخلي رهن التحقيق.



"فقسة زر" أمس أوصلت مجموعات إلى أربعة فروع مصارف في بدارو، فكسَّرت وأحرقت وحملت معاول هدم، وليس بينهم "وليم نون" واحد تمَّ توقيفه.



إنها الفوضى في ظل ازدواجية المعايير...



في حورتعلا، الجيش اللبناني يواجه عصابات تجار المخدّرات الذين يواجهونه بإطلاق النار عليه وإيقاع ثلاثة شهداء منه.



إنها فوضى الإستقواء على المؤسسة العسكرية، أمس في حورتعلا، وقبلها في الشراونة، وقبلها في بريتال، وقبلها في الزعيترية. فهل تلتقي الفوضى مع فائض القوة فتولّد فلتان الشارع؟



في موضوع جلسة التشريع، موقفٌ لتكتل لبنان القوي أعلن فيه تأكيده بوضوح أنه لن يشارك في الجلسة التي قد تتم الدعوة إليها.



التكتل شن هجومًا عنيفًا على الرئيس ميقاتي فقال إنه يعقد إجتماعات فولكلورية تحت عنوان معالجة الأوضاع المالية والنقدية.



مصرفيا، أعلن وزير المال يوسف خليل أنّ "استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيكون صعباً وقد يتمّ التمديد له رغم عدم التوصّل إلى توافق بشأن ذلك حتى الآن". وأضاف على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي أنّ "من الوارد وجود خطة لتمديد فترات جميع موظفي الخدمة العامة من المستوى الأول وليس فقط سلامة لكن لا يوجد إجماع على ذلك بعد".