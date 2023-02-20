في السياحة رُبّ ضارّة نافعة.. مطاعم تولد من رحم الأزمة

شريف، واحد من الأشخاص الذي لم يستسلم على رغم الازمة المالية والاقتصادية التي يمرّ بها لبنان، وقرر فتح مطعم جديد إلى جانب سلسلة المطاعم التي يملكها.