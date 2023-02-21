مقدمة النشرة المسائية 21-02-2023

كلٌّ منهمك بزلزاله: تركيا وسوريا منهمكتان ضربهما الزلزال للمرة الثانية هذا الشهر ...ماذا عن الجهوزية اللبنانية؟معلومات الـLBCI تتحدث عن مشاورات وزارية من أجل عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال الأثنين من أجل مناقشةِ جهوزية الجهات المختصة بالكوارث الطبيعية وطلبِ مساعدةٍ دولية في هذا الإطار.في المقابل، لبنان منهمك بزلازل رئاسية وحكومية ومصرفية وقضائية وتربوية، وما إن ينتهي الزلزال حتى تبدأ ارتداداته.أولى الزلازلِ وارتداداتها، النزاعُ المصرفي - القضائي، وجديده اليوم النزاع بين بنك بيروت والقاضية غادة عون التي قررت ختم مركزِ الداتا العائد للمصرف.الخطوة اعتبرها المصرفُ بأنها جريمة جزائية مستقلة هدفها الإساءة إلى سمعة القطاع المصرفي اللبناني ككل ...المصارف من جهتها اعتبرت أن اتهامها بتبييض الأموال من شأنه أن يدمِّر القطاعَ وأن يشلَ عملَ المصارف المراسلة.ارتدادات الزلزال التربوي مستمرة، فوزارة التربية اقترحت خمسة ليترات بينزين لكل يوم عمل للأساتذة في التعليم الرسمي . لكن الموافقةَ تنتظرُ الجمعياتِ العمومية.ارتدادات زلازل الوضع المعيشي مستمرة، ومن أجل معالجتها انعقد اجتماعٌ موسع في السرايا إنتهى إلى تكليف وزارة المال اعداد تصوّرٍ اولي يتعلق ببدل انتاجٍ اضافي يُعطى لموظفي القطاع العام وبدل نقل، ليتم اقرارُ هذا الموضوع في جلسةٍ قريبة لمجلس الوزراء.قضية التمديد للمدير العام للأمن العام يبدو أنها ستبلغ خواتيمَها من خلال الحكومة بعد تعذر معالجتها عبر مجلس النواب .