الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سوا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 22-02-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-02-22 | 12:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 22-02-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 22-02-2023

مقدمة النشرة المسائية

وضع لبنان اليوم كالتالي:

- المصرف المركزي ينتظر اعادة فتح المصارف ليتدخل في الاسواق المالية ويحاول تخفيض قيمة الدولار مقابل الليرة.

- معلومات خاصة بالـLBCI تشير الى اجتماع يترأسه رئيس الحكومة غدا ويضم حاكم مصرف لبنان واعضاء المجلس المركزي ووزيري المال والاقتصاد لمناقشة الاوضاع النقدية والمالية.

- المصارف تنتظر معالجة السلطة القضائية لما تسميه الخلل في المرفق العام القضائي، لتتخذ قرارا بالعودة الى العمل او الاستمرار في الاضراب.

- الرئيس نجيب ميقاتي استخدم اقصى صلاحياته الدستورية والقانونية المحصورة بقوى الامن الداخلي فقط وطالب وزير الداخلية بتوجيه اوامر للضابطة العدلية بعدم تنفيذ اي اشارة او قرار يصدر عن المدعي العام الاستئنافي القاضية غادة عون المكفوفة يدها عن التحقيق بقوة القانون عملا بالمادة 75.

ولأن مبدأ فصل السلطات يمنع رئيس الحكومة من التوجه مباشرة لاي قاض، هو حاول ايجاد مخرج ما يعيد المصارف للعمل.

- اما القاضية عون التي ترفض منذ آذار 2022 التوقيع على وثائق تبلغها المراجعات القضائية ضدها بحسب ما جاء في قرار الرئيس ميقاتي، فقد اعتبرت ان ما حصل تدخل غير مسبوق في عمل القضاء وانهيار كلي للعدالة وناشدت السلطات الدولية والبرلمان الاوروبي العمل ضد تدخل رئيس الحكومة من اجل وقف تحقيقاتها في قضية المصارف. 

- ومنذ قليل، اكد وزير العدل هنري خوري تمسكه بمبدأ استقلالية القضاء وبمبدأ فصل السلطات وبعدم التدخل في عمله مع حرصه المطلق على مكانة القضاء ومناعته وحقوق المتقاضين.

بعد استعراض هذه الوقائع، هل يمكن ان تعود المصارف الى العمل ام ستنتظر تلقف مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل خطوة الرئيس ميقاتي لوقف ما يسميه فريقها القانوني الخلل القضائي؟

اخطر ما في هذا الملف امور ثلاثة:

- استمرار الادعاء على كل المصارف بتهمة تبييض الاموال، وترجمته وقف تعامل المصارف المراسلة معها.
- الضبابية المحيطة بأموال المودعين العالقة في المصارف والتي طالما الاضراب مستمر وطالما ان لا حوار جديا في شأنها فاستعادتها تبقى افتراضية.
-وضرب النظام القضائي الذي يكاد يحتضر، والنظام المصرفي الذي دخل دائرة الخطر، في وقت يعيش اللبنانيون على وقع هزات ارضية، تقلق يومياتهم. 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة المسائية

LBCI

لبنان

مقدمة النشرة المسائية 21-02-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
06:22

مصادر قضائية للـLBCI: المحامي العام الإستئنافي في بيروت رجا حاموش يدعي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وشقيقه رجا وماريان حويك وكل من يظهره التحقيق بجرائم تبييض أموال وإختلاس وتهرب ضريبي وتزوير

LBCI
أخبار لبنان
04:05

النحاس للـLBCI: عندما توقف مصرف لبنان عن التدخل في سعر السوق تطورت الأمور.. ومسار القاضية عون تعتريه شوائب كبيرة

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-22

تمارا الزين للـLBCI: لبنان يسجلّ بين 600 الى 700 هزة سنويا

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-20

نقولا الشماس للـLBCI: أنا ضد الدولرة الشاملة ويجب توحيد سعر الصرف في البلد والموضوع اليوم هو التسعير بالدولار والدفع إما بالليرة اللبنانية أو بالدولار والتسعير بالدولار اختياري لا يلزم "السوبرماركات"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-02-21

مقدمة النشرة المسائية 21-02-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-02-20

في السياحة رُبّ ضارّة نافعة.. مطاعم تولد من رحم الأزمة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-02-20

مقدمة النشرة المسائية 20-2-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-02-19

مقدمة النشرة المسائية 19-2-2023

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2023-02-18

قوى الأمن: طفلان تعرضا للتعذيب والتعنيف من قبل والدهما وزوجته وعناصر مخفر السعديات تحررهما

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-15

محمد شقير لـ"الأحد مع ماريو": الاقتصاد غير الشرعي بات اكبر من الاقتصاد الشرعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

السجال بين رئيس الحكومة والقاضية غادة عون بلغ مستوى عال من التوتر

LBCI
أخبار لبنان
03:02

نادي القضاة: ندعو المراجع القضائية ووزير العدل الى التصدي للاعتداء السافر على القضاء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:42

حمية يطلق مزايدتي بناء إهراءات وإنشاء الحوض العائم لصيانة السفن في مرفأ طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

وزير الخارجية الإيرانية في بغداد... ونقاش في الملف النووي والعلاقات بين البلدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

بايدن: الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي هو جبهة دفاعنا المشترك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

٩٢ مؤسسة في القطاع العام فُصّل معظمها في التسعينيات على قياس أمراء الحرب

LBCI
رياضة
13:30

أبطال الأرز سيواجهون نظيرهم الفيلبيني في العاصمة مانيلا الجمعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

تأمين الدولار لشراء الفيول صعب على المدى الطويل... فهل يكون الحل بدولرة فواتير الكهرباء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

التسميات تعددت والنتيجة واحدة: مجلس الوزراء يقر مزيدا من التضخم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

"صقور السعودية" تزين سماء المملكة في يوم التأسيس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

السجال بين رئيس الحكومة والقاضية غادة عون بلغ مستوى عال من التوتر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:03

مذكرة إدارية بشأن الإمتحانات الرسمية

LBCI
اقتصاد
08:07

قرار لمصرف لبنان متعلق بالإجراءات الإستثنائية للسحوبات النقدية

LBCI
اقتصاد
03:58

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

في اليومين الماضيين هزات عدة ضربت بالبحر قبالة الشاطئ اللبناني.. ما جديدها في لبنان والمنطقة؟

LBCI
أخبار لبنان
01:49

مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بانفجار ٤ آب: صدور أول حكم قضائي في الاساس خارج لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:01

هزات عدة شعر بها اللبنانيون في اليومين الماضيين

LBCI
خبر عاجل
06:22

مصادر قضائية للـLBCI: المحامي العام الإستئنافي في بيروت رجا حاموش يدعي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وشقيقه رجا وماريان حويك وكل من يظهره التحقيق بجرائم تبييض أموال وإختلاس وتهرب ضريبي وتزوير

LBCI
أخبار لبنان
01:23

هزة أرضية بقوة 3,6 درجات قبالة شاطئ صيدا صباحا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة