إضراب المصارف مستمر بانتظار كف يد القاضية عون

لا يزال اضراب المصارف مستمراً.



وبحسب مصادر مصرفية فما من شيء تغير حتى الأن في تعاطي القاضية غادة عون مع عدد من المصارف.