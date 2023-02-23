المصارف توجه رسالة إيجابية للمودعين

الى ان تفتح المصارف ابوابها، هل بدأت طريقة مقاربة ملف اموال المودعين تتغير؟



جمعيات المودعين يبدو انها تقارب الملف بطريقة مختلفة والمصارف جاهزة للحوار.