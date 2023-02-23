مقدمة النشرة المسائيّة 23-2-2023

المحامي العام الإستئنافي في بيروت رجا حاموش يدعي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وشقيقِه رجا وماريان حويك.

سلامه يرد: أنا بريء من لائحة التهم الجديدة المنسوبة لي، سألتزم بالإجراءاتِ القضائية بعد الاتهامات الجديدة التي ليست لائحة اتهام".

المصارفُ على إضرابِها لأنها تعتبر أن تعاطي القاضية غادة عون معها لم يتغيَّر.

كباشٌ نيابيٌ مصرفيٌ جديد، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يعلن أنه سيدعي على المصارف لتضليلِها مجلس النواب، مصادر مصرفية ترد ان جمعية المصارف تنتظر إدعاءَ بو صعب لتبنيَ على الشيء مقتضاه.



وهذا المساء طرأ تطورٌ قضائيٌ لافت:

مجلس القضاء الأعلى، وفي موضوع "إجراء المقتضى القانوني والحفاظ على حُسن سَير العدالة"، دعا رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات إلى الرجوع عن قراريهما. وفي المقابل، يؤكد أنه يعملُ على تأمينِ شروطِ إنتظامِ العملِ القضائي وحُسن سَير العدالة، وذلك وفقاً للأصول والأحكام القانونية المرعيةِ الإجراء، والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة.

إذًا نحن أمام أزمةٍ مثلثةِ الأضلع: مصرفية - قضائية - نيابية، والواضح أنها مترابطة بعضُها ببعض، ما لا يسهِّل معالجتـَها ببساطة، وما يؤدي إلى مزيدٍ من الضغط على الليرة اللبنانية تـُجاه الدولار الأميركي.

في ملفٍ آخر، سباقٌ بين إيجادِ المخرجِ القانوني المحصِّن للتمديد للواء عباس ابراهيم على رأس الأمن العام، وبين حلولِ وقتِ تقاعدِه، والمؤشرات تتحدث عن الاستمرارِ في بذلِ الجهود القانونية للوصول إلى مخرج.

في مقابل هذه التعقيدات، اللبنانيُ يتألق: ابطالُ الارز في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في كرة السلة في الفيليبين.