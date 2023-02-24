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مقدّمة النشرة المسائية 24-2-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-02-24 | 13:26
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مقدّمة النشرة المسائية 24-2-2023
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مقدّمة النشرة المسائية 24-2-2023

مقدّمة النشرة المسائية 24-2-2023

محمد رحال، ميريلّا عزالدين وداريا مكتبي... كانوا ثلاثة طلاب في جامعة البلمند ، لكن ليل الخميس الجمعة أصبحوا ضحايا العتمة على الطرقات ، حتى الدولية منها ... سائق الشاحنة السورية التي اصطدموا بها ، توارى  فأوقفته الجمارك عند معبر المصنع محاولًا الهروب إلى سوريا ، ما النفع ؟ توقيفه لن يعيد الحياة إلى محمد وميرلا وداريا ، فقصص الطرقات في لبنان ، ولاسيما في الليل ، تحوَّلت إلى أفخاخ وكمائن لقتل الناس. 

مصرفيًا حلحلة ، ولكن إلى متى ؟ المصارف أعلنت العودة إلى العمل بطلب من الرئيس نجيب ميقاتي ، ولكن ماذا سيحدث خلال فترة العودة عن الإضراب ؟ هل من ضمانات قدمها الرئيس ميقاتي للجمعية ؟ أم تنتهي فترة العودة عن الإضراب من دون معالجة ؟ 

الإثنين موعد مع الجلسة الثالثة لمجلس الوزراء بجدول أعمال مختصر من ثمانية بنود ، كلها ماليَّة الطابع.  

دوليًا ، عام على الحرب الروسية على أوكرانيا ، والرئيس زيلنسكي يعلن أن انتصار بلاده على روسيا يمكن تحقيقه هذا العام إذا وفى شركاؤه الغربيون بوعودهم على صعيد المساعدة العسكرية واحترموا المهل . 
 

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