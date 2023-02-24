مقدّمة النشرة المسائية 24-2-2023

مقدّمة النشرة المسائية 24-2-2023

محمد رحال، ميريلّا عزالدين وداريا مكتبي... كانوا ثلاثة طلاب في جامعة البلمند ، لكن ليل الخميس الجمعة أصبحوا ضحايا العتمة على الطرقات ، حتى الدولية منها ... سائق الشاحنة السورية التي اصطدموا بها ، توارى فأوقفته الجمارك عند معبر المصنع محاولًا الهروب إلى سوريا ، ما النفع ؟ توقيفه لن يعيد الحياة إلى محمد وميرلا وداريا ، فقصص الطرقات في لبنان ، ولاسيما في الليل ، تحوَّلت إلى أفخاخ وكمائن لقتل الناس.



مصرفيًا حلحلة ، ولكن إلى متى ؟ المصارف أعلنت العودة إلى العمل بطلب من الرئيس نجيب ميقاتي ، ولكن ماذا سيحدث خلال فترة العودة عن الإضراب ؟ هل من ضمانات قدمها الرئيس ميقاتي للجمعية ؟ أم تنتهي فترة العودة عن الإضراب من دون معالجة ؟



الإثنين موعد مع الجلسة الثالثة لمجلس الوزراء بجدول أعمال مختصر من ثمانية بنود ، كلها ماليَّة الطابع.



دوليًا ، عام على الحرب الروسية على أوكرانيا ، والرئيس زيلنسكي يعلن أن انتصار بلاده على روسيا يمكن تحقيقه هذا العام إذا وفى شركاؤه الغربيون بوعودهم على صعيد المساعدة العسكرية واحترموا المهل .

